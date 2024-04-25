Судаков пожартував над Трубіним через незвичайну фотографію

Анатолій Трубін на тенісному корті. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков іронічно прокоментував нове захоплення свого колеги з національної команди Анатолій Трубіна. Голкіпер "Бенфіки" вирішив зіграти у теніс.

Трубін процитував зірку тенісу і взяв до рук ракетку, фотографії з'явилися на його сторінці в Instagram.

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Реакція Судакова на роботу Трубіна

Голкіпер "Бенфіки" продемонстрував різноманітність своїх спортивних талантів. Анатолій Трубін вирішив зіграти у теніс, зробив пам'ятні фотографії та процитував відому американську спортсменку Серену Вільямс, закликавши передплатників бути сильними та не боятися труднощів.

Одним із перших на нову фотосесію воротаря відгукнувся його колишній партнер із "Шахтаря" Георгій Судаков. "Ракетку тільки для фото береш до рук?" — написав хавбек "гірників". На це Трубін відповів "Ну звичайно".

Реакція Судакова на тренування Трубіна. Фото: скриншот instagram.com/anatoliytrubin81/

Проте незабаром Анатолій опублікував відео, на якому відбиває м'ячі ракеткою на тенісному корті. Він звернувся до своєї нареченої Марини Галаган і зазначив, що урізноманітнив тренування.

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