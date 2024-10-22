Судаков стал героем видео, которое покорило интернет

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков стал автором курьеза. Футболист сборной Украины решил записать видео на английском языке.

Ролик с участием Судакова стремительно набирает популярность, сообщает портал Новини.LIVE.

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Донецкий "Шахтер" готовится к матчу третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет лондонский "Арсенал". Накануне поединка один из лидеров "горняков" решил записать видео для болельщиков, но не сумел это сделать первой попытки.

Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судакову понадобилось несколько дублей

Полузащитник "Шахтера" попытался сказать на английском языке простую фразу "Привет всем! Я хочу поделиться с вами, как это — быть украинским футболистом и играть в Лиге чемпионов".

Георгий Судаков говорил практически без акцента, но не смог выучить фразу целиком. Он несколько раз забывал слова, смеялся, спрашивал, зачем его снимают, но в конечном итоге справился с задачей.

Любопытно, что веселый ролик стал вирусным в интернете. Он продолжает набирать большое количество просмотров в сети.

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