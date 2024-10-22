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Судаков став героєм курйозного відео, яке завірусилося в мережі

22 жовтня 2024 16:45
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков став героєм відео, яке підкорило інтернет
Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Станіслав Костюк - Редактор

Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков став автором курйозу. Футболіст збірної України вирішив записати відео англійською мовою.

Відео за участю Судакова стрімко набирає популярності, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Донецький "Шахтар" готується до матчу третього туру основного етапу Ліги чемпіонів Суперником української команди стане лондонський "Арсенал". Напередодні поєдинку один із лідерів "гірників" вирішив записати відео для вболівальників, але не зумів це зробити першої спроби.

Георгій Судаков
Судаків під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судакову знадобилося декілька дублів

Півзахисник "Шахтаря" спробував сказати англійською мовою просту фразу "Привіт усім! Я хочу поділитися з вами, як це бути українським футболістом і грати в Лізі чемпіонів", — розповів Судаков. 

Георгій Судаков говорив практично без акценту, але не зміг вивчити фразу цілком. Він декілька разів забував слова, сміявся, питав, навіщо його знімають, але зрештою впорався із завданням.

Цікаво, що веселий ролик став вірусним в Інтернеті. Він продовжує набирати велику кількість переглядів у мережі.

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реалу" Тібо Куртуа розповів, чим його продовжує дивувати українець Андрій Лунін.

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футбол ФК Шахтар Збірна України з футболу спорт Георгій Судаков курйоз

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