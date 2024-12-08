Судаков может перейти в Ливерпуль или Тоттенхэм

Судаков стал целью для двух английских грандов
Один из лидеров донецкого "Шахтера", полузащитник Георий Судаков уже давно находится в центре внимания многих европейских клубов. В последнее время слухи о его переходе в топ-чемпионат усилились.
Судаков может сменить чемпионат Украины на английскую Премьер-лигу уже в ближайшее время, пишет Mirror.
Журналисты утверждают, что украинский игрок стал объектом внимания сразу двух известных английских клубов.
Куда может перейти Судаков
Игроком интересуются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". При этом агент Судакова Вадим Шаблий уже предупредил, что у них будут конкуренты из чемпионата Италии.
Сейчас и игрок, и "Шахтер" открыты к переговорам, а это значит, по словам агента, "есть высокая вероятность уже скоро увидеть Георгия в топ-чемпионате".
Георгий Судаков в этом сезоне отыграл за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 9 мячей и сделал 3 голевых передачи.
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