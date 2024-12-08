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Судаков став метою для двох англійських грандів

8 грудня 2024 13:11
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Судаков може перейти в Ліверпуль або Тоттенгем
Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один із лідерів донецького "Шахтаря", півзахисник Георій Судаков вже давно перебуває в центрі уваги багатьох європейських клубів. Останнім часом чутки щодо його переходу до топчемпіонату посилились. 

Судаков може змінити чемпіонат України на англійську Прем'єр-лігу вже найближим часом, пише Mirror

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Журналісти стверджують, що український гравець став об'єктом цікавості зразу двох відомих англійських клубів. 

Георгий Судаков
Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Куди може перейти Судаков

Гравцем цікавляться "Ліверпуль" та "Тоттенгем". При цьому, агент Судакова Вадим Шаблій вже попередив, що у них будуть конкуренти з чемпіонату Італії. 

Наразі і гравець, і "Шахтар" відкриті до перемовин, а це значить, за словами агента, що "є висока ймовірність вже скоро побачити Георгія у топчемпіонаті"

Георгій Судаков цього сезону відіграв за "Шахтар" 21 матч, у яких забив 9 м'ячів та зробив 3 гольові передачі. 

Нагадаємо, гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах все ж таки продовжив контракт з клубом. 

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спорт футбол ФК Шахтар Ліверпуль Тоттенгем Георгій Судаков

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