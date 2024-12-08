Судаков може перейти в Ліверпуль або Тоттенгем

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Один із лідерів донецького "Шахтаря", півзахисник Георій Судаков вже давно перебуває в центрі уваги багатьох європейських клубів. Останнім часом чутки щодо його переходу до топчемпіонату посилились.

Судаков може змінити чемпіонат України на англійську Прем'єр-лігу вже найближим часом, пише Mirror.

Читайте також:

Журналісти стверджують, що український гравець став об'єктом цікавості зразу двох відомих англійських клубів.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Куди може перейти Судаков

Гравцем цікавляться "Ліверпуль" та "Тоттенгем". При цьому, агент Судакова Вадим Шаблій вже попередив, що у них будуть конкуренти з чемпіонату Італії.

Наразі і гравець, і "Шахтар" відкриті до перемовин, а це значить, за словами агента, що "є висока ймовірність вже скоро побачити Георгія у топчемпіонаті".

Георгій Судаков цього сезону відіграв за "Шахтар" 21 матч, у яких забив 9 м'ячів та зробив 3 гольові передачі.

Нагадаємо, гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах все ж таки продовжив контракт з клубом.

Британський боксер Ф'юрі вирішив скасувати свій наступний бій та шукатиме іншого суперника.

Ось, що відомо про дружину колишнього гравця "Динамо" Кахи Каладзе.

Колишній тренер "Реала" Зінедін Зідан назвав клуб, який ніколи не тренуватиме.