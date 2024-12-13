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Судаков и еще три таланта, ожидающих трансфер в Европу

13 декабря 2024 10:58
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
ТОП-4 украинских талантов, которые могут перейти в клубы в Европе
Игрок "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинские футболисты в последнее время пользуются спросом в Европе. Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Анатолий Трубин, Андрей Лунин — это имена тех украинцев, которые сейчас находятся на заметных ролях в своих клубах. А еще собственным примером доказывают, что украинская земля богата футбольными талантами.

В Украине достаточно талантливых футболистов, которые могут громко заявить о себе в футбольной Европе, пишет портал Новини.LIVE.

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О некоторых из них, тех игроках, которые уже прямо сейчас готовы к европейскому испытанию, давайте поговорим поподробнее. Вот четыре примера.

Георгий Судаков
Игрок "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Георгий Судаков

На сегодняшний день — наверное, наиболее популярное имя среди европейских скаутов.

22-летний атакующий полузащитник донецкого "Шахтера", который, по свидетельству многих, уже давно перерос чемпионат Украины.

В этом сезоне Георгий Судаков уже отыграл 22 поединка за "Шахтер", в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативных передачи. Он также является основным игроком сборной Украины, за которую всего уже отыграл 26 поединков, в которых забил 3 мяча.

По данным Transfermarkt, стоимость Судакова на сегодняшний день — 35 миллионов евро. И это действительно готовый игрок для того, чтобы попробовать себя в Европе.

Тарас Михавко
Защитник "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Тарас Михавко

19-летний центральный защитник киевского "Динамо", сейчас один из главных талантов киевлян.

За столичный клуб в этом сезоне уже отыграл 25 поединков, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Михавко также является основным игроком юношеской сборной Украины U-19. Вместе с ней он стал бронзовым призером прошедшего в Северной Ирландии прошлого чемпионата Европы.

По данным Transfermarkt, стоимость Михавко на сегодняшний день составляет 1,5 миллиона евро.

Владимир Бражко
Игрок сборной Украины Владимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Владимир Бражко

Еще один талант "Динамо", за которым пристально наблюдают европейские клубы. 22-летний полузащитник киевлян, который является не только основным игроком команды Шовковского, но и основным игроком сборной Украины.

В этом сезоне он отыграл 25 матчей за "Динамо", в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. За сборную Украины Бражко уже отыграл 9 поединков.

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника "Динамо" на сегодняшний день составляет 7 миллионов евро.

Алексей Сыч
Защитник "Движения" Алексей Сыч. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Алексей Сыч

Один из целой плеяды талантливых игроков львовского "Руха", который находится в центре внимания многих европейских скаутов.

23-летний Сыч — правый защитник, он "железный" игрок основы львовской команды, основной игрок молодежной сборной Украины и уже вызывался в национальную сборную.

В Европе он уже успел немного поиграть, это было в сезоне 2022/2023, в бельгийском "Кортрейке".

Сейчас во время этапа его карьеры во Львове он остается "на карандаше" у европейских клубов. В частности, периодически раздавались слухи об интересе со стороны английских команд.

За "Рух" в этом сезоне он отыграл 16 поединков, в которых отдал четыре голевых передачи.

По данным Transfermarkt, стоимость Сыча на сегодняшний день составляет 1 миллион евро.

Напомним, во время матча "Динамо" в Испании был замечен флаг так называемой "ДНР".

Украинский форвард Артем Довбик принял участие в победе "Ромы" над "Брагой", его поддерживала супруга.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб этой зимой.

Известный тренер назвал проблемы киевского "Динамо" и украинского спорта.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков Тарас Михавко

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