ТОП-4 українських талантів, які можуть перейти до клубів в Європі

Гравець "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Українські футболісти останнім часом користуються попитом у Європі. Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Анатолій Трубін, Андрій Лунін — це імена тих українців, які зараз знаходиться на помітних ролях у своїх клубах. А ще власним прикладом доводять, що українська земля багата футбольними талантами.

В Україні є достатньо талановитих футболістів, які можуть голосно заявити про себе у футбольній Європі, пише портал Новини.LIVE.

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Про деяких з них, тих гравців, які вже прямо зараз готові до європейського випробування, давайте поговоримо детальніше. Ось чотири приклади.

Гравець "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Георгій Судаков

На сьогоднішній день — напевно, найбільш популярне ім'я серед європейських скаутів.

22-річний атакуючий півзахисник донецького "Шахтаря", який, за свідченнями багатьох, уже давно переріс чемпіонат України.

Цього сезону Георгій Судаков вже відіграв 22 поєдинки за "Шахтар", у яких забив 9 м'ячів та віддав 2 результативні передачі. Він також є основним гравцем збірної України, за яку усього вже відіграв 26 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі.

За даними Transfermarkt, вартість Судакова на сьогоднішній день — 35 мільйонів євро. І це справді готовий гравець для того, щоб спробувати себе у Європі.

Захисник "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Тарас Михавко

19-річний центральний захисник київського "Динамо", наразі один із головних талантів киян.

За столичний клуб цього сезону вже відіграв 25 поєдинків, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.

Михавко також є основним гравцем юнацької збірної України U-19. Разом з нею він став бронзовим призером минулого чемпіонату Європи, який відбувся у Північній Ірландії.

За даними Transfermarkt, вартість Михавка на сьогоднішній день складає 1,5 мільйони євро.

Гравець збірної України Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Володимир Бражко

Ще один талант "Динамо", за яким пильно спостерігають європейські клуби. 22-річний півзахисник киян, який вже є не тільки основним гравцем команди Шовковського, але й основним гравцем збірної України.

Цього сезону він відіграв 25 матчів за "Динамо", у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 гольові передачі. За збірну України Бражко вже відіграв 9 поєдинків.

За даними Transfermarkt, вартість півзахисника "Динамо" на сьогоднішній день складає 7 мільйонів євро.

Захисник "Руха" Олексій Сич. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Олексій Сич

Один із цілої плеяди талановитих гравців львівського "Руха", який знаходиться у центрі уваги багатьох європейських скаутів.

23-річний Сич — правий захисник, він "залізний" гравець основи львівської команди, основний гравець молодіжної збірної України і вже має виклики до національної збірної.

У Європі він вже встиг трохи пограти, це було у сезоні 2022/2023, у бельгійському "Кортрейку".

Зараз, під час етапу його кар'єри у Львові він залишається "на олівці" у європейських клубів. Зокрема, періодично лунали чутки про інтерес зі сторони англійських команд.

За "Рух" цього сезону він відіграв 16 поєдинків, у яких віддав чотири гольові передачі.

За даними Transfermarkt, вартість Сича на сьогоднішній день складає 1 мільйон євро.

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