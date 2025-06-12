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Главная Спорт Судаков останется в Шахтере — Наполи оборвало переговоры

Судаков останется в Шахтере — Наполи оборвало переговоры

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Дата публикации 12 июня 2025 17:03
Наполи остановило переговоры о трансфере Судакова
Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11
Ключові моменти "Наполи" отказался от Судакова

Итальянский "Наполи", который активно вел переговоры о покупке полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, вышел из переговорного процесса. Для этого существовало несколько причин.

О причинах срыва переговоров сообщил инсайдер Маттео Моретто.

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Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: УАФ

"Наполи" отказался от Судакова

Итальянский клуб активно вел переговоры и предлагал за Судакова около 40 миллионов евро. Клубы были близки к соглашению после выполнения определенных условий "горняков", но переговоры остановили итальянцы.

Первой причиной такого решения неаполитанцев стало заключение контракта с бельгийцем Кевином де Брюйне, что сняло потребность в еще одном атакующем полузащитнике.

Лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте поддерживал идею трансфера, но с пониманием отнесся к смене приоритетов.

Второй причиной для срыва переговоров стало постоянное повышение стоимости Судакова.

Георгий в этом сезоне в 37 матчах забил 15 голов и отдал шесть ассистов.

Напомним, киевское "Динамо" запланировало трансфер талантливого молодого иностранца.

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футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Наполи Георгий Судаков
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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