Наполи остановило переговоры о трансфере Судакова

Судаков останется в Шахтере — Наполи оборвало переговоры
Итальянский "Наполи", который активно вел переговоры о покупке полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, вышел из переговорного процесса. Для этого существовало несколько причин.
О причинах срыва переговоров сообщил инсайдер Маттео Моретто.
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Итальянский клуб активно вел переговоры и предлагал за Судакова около 40 миллионов евро. Клубы были близки к соглашению после выполнения определенных условий "горняков", но переговоры остановили итальянцы.
Первой причиной такого решения неаполитанцев стало заключение контракта с бельгийцем Кевином де Брюйне, что сняло потребность в еще одном атакующем полузащитнике.
Лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте поддерживал идею трансфера, но с пониманием отнесся к смене приоритетов.
Второй причиной для срыва переговоров стало постоянное повышение стоимости Судакова.
Георгий в этом сезоне в 37 матчах забил 15 голов и отдал шесть ассистов.
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