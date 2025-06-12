Наполи остановило переговоры о трансфере Судакова

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Итальянский "Наполи", который активно вел переговоры о покупке полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, вышел из переговорного процесса. Для этого существовало несколько причин.

О причинах срыва переговоров сообщил инсайдер Маттео Моретто.

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Итальянский клуб активно вел переговоры и предлагал за Судакова около 40 миллионов евро. Клубы были близки к соглашению после выполнения определенных условий "горняков", но переговоры остановили итальянцы.

Первой причиной такого решения неаполитанцев стало заключение контракта с бельгийцем Кевином де Брюйне, что сняло потребность в еще одном атакующем полузащитнике.

Лично главный тренер неаполитанцев Антонио Конте поддерживал идею трансфера, но с пониманием отнесся к смене приоритетов.

Второй причиной для срыва переговоров стало постоянное повышение стоимости Судакова.

Георгий в этом сезоне в 37 матчах забил 15 голов и отдал шесть ассистов.

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