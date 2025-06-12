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Головна Спорт Судаков залишиться в Шахтарі — Наполі обірвало перемовини

Судаков залишиться в Шахтарі — Наполі обірвало перемовини

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Дата публікації: 12 червня 2025 17:03
Наполі зупинило перемовини про трансфер Судакова
Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11
Ключові моменти "Наполі" відмовився від Судакова

Італійський "Наполі", який найактивніше вів перемовини щодо купівлі півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова, вийшов з переговорного процесу. Для цього існувало кілька причин.

Про причини зриву перемовин повідомив інсайдер Маттео Моретто.

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Георгій Судаков у збірній України. Фото: УАФ

"Наполі" відмовився від Судакова

Італійський клуб активно вів перемовини та пропонував за Судакова близько 40 мільйонів євро. Клуби були близькі до угоди після виконання певних умов "гірників", але переговори зупинили італійці.

Першою причиною такого рішення неаполітанців стало укладання контракту з бельгійцем Кевіном де Брюйне, що зняло потребу в ще одному атакувальному півзахиснику.

Особисто головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтримував ідею трансферу, але з розумінням віднісся до зміни пріоритетів.

Другою причиною для зриву перемовин стало постійне підвищення вартості Судакова.

Георгій цього сезону в 37 матчах забив 15 голів і віддав шість асистів.

Нагадаємо, київське "Динамо" запланувало трансфер талановитого молодого іноземця.

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футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Наполі Георгій Судаков
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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