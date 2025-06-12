Наполі зупинило перемовини про трансфер Судакова

Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Італійський "Наполі", який найактивніше вів перемовини щодо купівлі півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова, вийшов з переговорного процесу. Для цього існувало кілька причин.

Про причини зриву перемовин повідомив інсайдер Маттео Моретто.

Реклама

Читайте також:

Георгій Судаков у збірній України. Фото: УАФ

"Наполі" відмовився від Судакова

Італійський клуб активно вів перемовини та пропонував за Судакова близько 40 мільйонів євро. Клуби були близькі до угоди після виконання певних умов "гірників", але переговори зупинили італійці.

Першою причиною такого рішення неаполітанців стало укладання контракту з бельгійцем Кевіном де Брюйне, що зняло потребу в ще одному атакувальному півзахиснику.

Особисто головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтримував ідею трансферу, але з розумінням віднісся до зміни пріоритетів.

Другою причиною для зриву перемовин стало постійне підвищення вартості Судакова.

Георгій цього сезону в 37 матчах забив 15 голів і віддав шість асистів.

Нагадаємо, київське "Динамо" запланувало трансфер талановитого молодого іноземця.

Топовий клуб із Серії А виявляє інтерес до воротаря збірної України.

Донецький "Шахтар" здивував вибором країни, де гратиме єврокубкові матчі.

Віктор Вацко розповів, чому Сергій Ребров не викликає до збірної України лідера "Динамо".