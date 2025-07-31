Сульшер оценил шансы Бешикташа пройти Шахтер в еврокубках

Уле Гуннар Сульшер на тренировке. Фото: instagram.com/besiktas/

Главный тренер "Бешикташа" Уле Гуннар Сульшер выступил перед журналистами накануне ответного матча Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Первая встреча завершилась поражением стамбульского клуба со счетом 2:4, и теперь команде нужно побеждать минимум в два мяча, сообщает Fanatik.

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Норвежский специалист признал, что его команда была недостаточно собранной в первом матче. По словам тренера, за прошедшую неделю "Бешикташ" сосредоточился на исправлении ошибок и тренировках, а ключевым фактором успеха станет первый гол.

Уле Гуннар Сульшер разрабатывает план на игру. Фото: instagram.com/besiktas/

Что сказал Сульшер перед матчем c "Шахтером"

Особое внимание тренер турецкой команды уделил настройке и физическому состоянию игроков. Сульшер подчеркнул, что несмотря на счет, ничего еще не решено. Впереди вторая половина противостояния, и его подопечные готовы бороться до конца.

"Мы должны забить первыми, это даст нам импульс. Команда мотивирована и провела отличную неделю. Шансы есть, и мы намерены ими воспользоваться", — заявил Сульшер.

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