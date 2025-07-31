Сульшер оцінив шанси Бешикташа пройти Шахтар у єврокубках

Сульшер не сумнівається в перемозі Бешикташа над Шахтарем
Головний тренер "Бешикташа" Уле Гуннар Сульшер виступив перед журналістами напередодні матчу-відповіді Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".
Перша зустріч завершилася поразкою стамбульського клубу з рахунком 2:4, і тепер команді потрібно перемагати мінімум у два м'ячі, повідомляє Fanatik.
Норвезький фахівець визнав, що його команда була недостатньо зібраною в першому матчі. За словами тренера, за минулий тиждень "Бешикташ" зосередився на виправленні помилок та тренуваннях, а ключовим фактором успіху стане перший гол.
Що сказав Сульшер перед матчем із "Шахтарем"
Особливу увагу тренер турецької команди приділив налаштуванню і фізичному стану гравців. Сульшер підкреслив, що попри рахунок, нічого ще не вирішено. Попереду друга половина протистояння, і його підопічні готові боротися до кінця.
"Ми повинні забити першими, це дасть нам імпульс. Команда мотивована та провела чудовий тиждень. Шанси є, і ми маємо намір ними скористатися", — заявив Сульшер.
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