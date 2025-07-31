Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сульшер не сумнівається в перемозі Бешикташа над Шахтарем

Сульшер не сумнівається в перемозі Бешикташа над Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 09:37
Сульшер оцінив шанси Бешикташа пройти Шахтар у єврокубках
Уле Гуннар Сульшер на тренуванні. Фото: instagram.com/besiktas/

Головний тренер "Бешикташа" Уле Гуннар Сульшер виступив перед журналістами напередодні матчу-відповіді Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

Перша зустріч завершилася поразкою стамбульського клубу з рахунком 2:4, і тепер команді потрібно перемагати мінімум у два м'ячі, повідомляє Fanatik.

Реклама
Читайте також:

Норвезький фахівець визнав, що його команда була недостатньо зібраною в першому матчі. За словами тренера, за минулий тиждень "Бешикташ" зосередився на виправленні помилок та тренуваннях, а ключовим фактором успіху стане перший гол.

Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер розробляє план на гру. Фото: instagram.com/besiktas/

Що сказав Сульшер перед матчем із "Шахтарем"

Особливу увагу тренер турецької команди приділив налаштуванню і фізичному стану гравців. Сульшер підкреслив, що попри рахунок, нічого ще не вирішено. Попереду друга половина протистояння, і його підопічні готові боротися до кінця.

"Ми повинні забити першими, це дасть нам імпульс. Команда мотивована та провела чудовий тиждень. Шанси є, і ми маємо намір ними скористатися", — заявив Сульшер.

Нагадаємо, стало відомо, з ким "Динамо" зіграє в новому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наставник "МанСіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про війну в Україні.

Нікола Оліслагерс зізналася, хто підказав їй засіб для боротьби з Ярославою Магучіх.

У Тбілісі у вболівальників відібрали українські прапори під час Кубка Світу з фехтування.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Європи Бешикташ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації