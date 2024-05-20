Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис объяснил, как относится к успехам Шахтера arrow

Суркис объяснил, как относится к успехам Шахтера

20 мая 2024 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис объяснил, как относится к успехам Шахтера
Футболисты "Шахтера" празднуют победу в Кубке Украины. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер юношеский сборной Украины и киевского "Динамо" Вячеслав Суркис поделился мнением о принципиальном сопернике столичного клуба. В этом сезоне "Шахтер" выиграл национальное первенство и Кубок. 

Суркис признался, что с уважением относится к "горнякам", сообщает "ТаТоТаке". 

Читайте также:

Молодой голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис объяснил, в каком возрасте молодые игроки начинают понимать, почему матчи с "Шахтером" являются принципиальными. По его словам, уже с 14 лет градус напряженности в матчах футболистов киевской и донецкой команд начинает расти. 

Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркис в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/surkis.v/

Друзья в "Шахтере" и перспективы "Динамо" 

Суркис не отрицает, что для игроков киевской команды матчи с "горняками" всегда получаются "особенными". Однако это не означает, что вне футбольного поля представители "Шахтера" и "Динамо" не могут общаться между собой. 

"У нас есть уважение к ним. Надеюсь, у них тоже есть уважение к нам, потому что мы играем в одной сборной и представляем одну команду — Украину. Мы должны побеждать вместе. Без "Динамо" не будет "Шахтера", а без "Шахтера" не будет "Динамо", — заявил Суркис. 

Вратарь столичной команды объяснил, что у него нет друзей в "Шахтере", но он хорошо проводит время и общается с представителями донецкой команды на сборах. 

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Забарный закончил сезон в составе "Борнмута" и назвал следующую цель.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024