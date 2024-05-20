Суркис объяснил, как относится к успехам Шахтера

Футболисты "Шахтера" празднуют победу в Кубке Украины. Фото: пресс-служба клуба

Голкипер юношеский сборной Украины и киевского "Динамо" Вячеслав Суркис поделился мнением о принципиальном сопернике столичного клуба. В этом сезоне "Шахтер" выиграл национальное первенство и Кубок.

Суркис признался, что с уважением относится к "горнякам", сообщает "ТаТоТаке".

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Молодой голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис объяснил, в каком возрасте молодые игроки начинают понимать, почему матчи с "Шахтером" являются принципиальными. По его словам, уже с 14 лет градус напряженности в матчах футболистов киевской и донецкой команд начинает расти.

Вячеслав Суркис в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/surkis.v/

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Суркис не отрицает, что для игроков киевской команды матчи с "горняками" всегда получаются "особенными". Однако это не означает, что вне футбольного поля представители "Шахтера" и "Динамо" не могут общаться между собой.

"У нас есть уважение к ним. Надеюсь, у них тоже есть уважение к нам, потому что мы играем в одной сборной и представляем одну команду — Украину. Мы должны побеждать вместе. Без "Динамо" не будет "Шахтера", а без "Шахтера" не будет "Динамо", — заявил Суркис.

Вратарь столичной команды объяснил, что у него нет друзей в "Шахтере", но он хорошо проводит время и общается с представителями донецкой команды на сборах.

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