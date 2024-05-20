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Суркіс пояснив, як ставиться до успіхів Шахтаря

20 травня 2024 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суркіс пояснив, як ставиться до успіхів Шахтаря
Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу у Кубку України. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер юнацький збірної України та київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс поділився думкою про принципового суперника столичного клубу. Цього сезону "Шахтар" виграв національну першість та Кубок.

Суркіс зізнався, що з повагою ставиться до "гірників", повідомляє "ТаТоТаке".

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Молодий голкіпер "Динамо" В'ячеслав Суркіс пояснив, у якому віці молоді гравці починають розуміти, чому матчі із "Шахтарем" є принциповими. За його словами, вже з 14 років градус напруженості у матчах футболістів київської та донецької команд починає зростати.

В'ячеслав Суркіс
В'ячеслав Суркіс у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/surkis.v/

Друзі у "Шахтарі" та перспективи "Динамо"

Суркіс не заперечує, що для гравців київської команди матчі з "гірниками" завжди виходять "особливими". Однак це не означає, що поза футбольним полем представники "Шахтаря" та "Динамо" не можуть спілкуватися між собою.

"У нас є повага до них. Сподіваюся, у них теж є повага до нас, бо ми граємо в одній збірній і представляємо одну команду — Україну. Ми маємо перемагати разом. Без "Динамо" не буде "Шахтаря", а без" "Шахтаря" не буде "Динамо", — заявив Суркіс.

Воротар столичної команди пояснив, що він не має друзів у "Шахтарі", але він добре проводить час і спілкується з представниками донецької команди на зборах.

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