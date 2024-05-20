Суркіс пояснив, як ставиться до успіхів Шахтаря
Голкіпер юнацький збірної України та київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс поділився думкою про принципового суперника столичного клубу. Цього сезону "Шахтар" виграв національну першість та Кубок.
Суркіс зізнався, що з повагою ставиться до "гірників", повідомляє "ТаТоТаке".
Молодий голкіпер "Динамо" В'ячеслав Суркіс пояснив, у якому віці молоді гравці починають розуміти, чому матчі із "Шахтарем" є принциповими. За його словами, вже з 14 років градус напруженості у матчах футболістів київської та донецької команд починає зростати.
Друзі у "Шахтарі" та перспективи "Динамо"
Суркіс не заперечує, що для гравців київської команди матчі з "гірниками" завжди виходять "особливими". Однак це не означає, що поза футбольним полем представники "Шахтаря" та "Динамо" не можуть спілкуватися між собою.
"У нас є повага до них. Сподіваюся, у них теж є повага до нас, бо ми граємо в одній збірній і представляємо одну команду — Україну. Ми маємо перемагати разом. Без "Динамо" не буде "Шахтаря", а без" "Шахтаря" не буде "Динамо", — заявив Суркіс.
Воротар столичної команди пояснив, що він не має друзів у "Шахтарі", але він добре проводить час і спілкується з представниками донецької команди на зборах.
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