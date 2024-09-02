Динамо Киев проведет матчи Лиги Европы на стадионе в Гамбурге

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: скриншот

Киевское "Динамо" в этом сезоне cыграет в Лиге Европы. Свои матчи команда будет проводить в Германии.

Об этом в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" рассказал владелец клуба Игорь Суркис.

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По словам Суркиса-младшего, "Динамо" будет играть матчи Лиги Европы в немецком Гамбурге.

"У нас в этом году будет шесть выездов, каждый раз нужно возвращаться, ехать в гости, например, в "Реал Сосьедад", в Гамбург, где будем играть домашние матчи. Это очень тяжело для ребят, но они профессионалы, должны восстанавливаться, должна быть ротация" состава. Задания, которые стоят перед командой, никто не отменял", — заявил Игорь Суркис.

Пока известно, что матчи киевлян будет принимать гамбургский "Фолькспаркштадион", который вмещает 51 500 зрителей. Арена является домашней для футбольного клуба "Гамбург".

Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" играло на компактном стадионе "Мотора" в польском Люблине.

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