Динамо Киев проведет матчи Лиги Европы на стадионе в Гамбурге

Суркис сообщил, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы
Киевское "Динамо" в этом сезоне cыграет в Лиге Европы. Свои матчи команда будет проводить в Германии.
Об этом в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" рассказал владелец клуба Игорь Суркис.
Суркис рассказал, на каком стадионе будет играть "Динамо"
По словам Суркиса-младшего, "Динамо" будет играть матчи Лиги Европы в немецком Гамбурге.
"У нас в этом году будет шесть выездов, каждый раз нужно возвращаться, ехать в гости, например, в "Реал Сосьедад", в Гамбург, где будем играть домашние матчи. Это очень тяжело для ребят, но они профессионалы, должны восстанавливаться, должна быть ротация" состава. Задания, которые стоят перед командой, никто не отменял", — заявил Игорь Суркис.
Пока известно, что матчи киевлян будет принимать гамбургский "Фолькспаркштадион", который вмещает 51 500 зрителей. Арена является домашней для футбольного клуба "Гамбург".
Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" играло на компактном стадионе "Мотора" в польском Люблине.
Напомним, Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.
Миколенко объяснил, почему выбрал Манчестер вместо Ливерпуля.
Скандал на Паралимпиаде — украинская спортсменка раскритиковала МОК.
Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.
У Цыганкова новая проблема в "Жироне", из-за которой он не может играть.
Читайте Новини.LIVE!