Динамо Київ проведе матчі Ліги Європи на стадіоні в Гамбурзі

Суркіс повідомив, де Динамо гратиме матчі Ліги Європи
Київське "Динамо" цього сезону гратиме у Лізі Європи. Свої матчі команда проводитиме в Німеччині.
Про це в інтерв’ю "ПРОФУТБОЛ Digital" розповів власник клубу Ігор Суркіс.
Суркіс розповів, на якому стадіоні гратиме "Динамо"
За словами Суркіса-молодшого, "Динамо" гратиме матчі Ліги Європи в німецькому Гамбурзі.
"У нас цього року буде 6 виїздів, кожного разу потрібно повертатися, їхати в гості, наприклад, до "Реал Сосьєдада", в Гамбург, де гратимемо домашні матчі. Це дуже важко для хлопців, але вони професіонали, мають відновлюватися, має бути ротація складу. Завдання, які стоять перед командою, ніхто не скасовував", — заявив Ігор Суркіс.
Наразі відомо, що матчі киян прийматиме гамбурзький "Фолькспаркштадіон", який вміщує 51 500 глядачів. Арена є домашньою для футбольного клубу "Гамбург".
Зазначимо, що у кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" грало на компактному стадіоні "Мотору" в польському Любліні.
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