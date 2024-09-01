Динамо знову зіткнулося із проблемою у матчі з ЛНЗ — про що йдеться

Андрій Ярмоленко перед матчем Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги "Динамо" прийняло у Києві ЛНЗ. Команда Олександра Шовковського була фаворитом цього протистояння.

Ярмоленко ще в першому таймі забив два голи, але лише один із них був зарахований, повідомляє Новини.LIVE.

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Георгій Бущан під час тренування. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" провело матч в атаках

"Динамо" — ЛНЗ — 1:0 (1:0)

Гол: Ярмоленко, 22 (з пенальті).

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Михавко, Біловар, Тимчик, Бражко (Михайленко, 84), Рубчинський (Буяльський, 61), Піхальонок, Кабаєв (Волошин, 61), Ярмоленко (Брагару, 74), Ванат (Супряга, 74).

Тренер: Олександр Шовковський.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Дайко (Олійник, 90+3), Саліху, Пасіч (Халайла, 67), Путря (Наумець, 81), Нонікашвілі, Яшарі, Тілль, Молло (Топалов, 67), Момо.

Тренер: Андрес Карраско.

З перших хвилин поєдинку "Динамо" опанувало ігрову та територіальну ініціативу. У дебюті поєдинку Олександр Тимчик міг і забити гол, і записати на свій рахунок результативну передачу. Рубчинський, Бражко та Ванат теж погрожували воротам Кучеренка. Гравці ЛНЗ зосередилися на грі в обороні.

"Динамо" досягло успіху на 22-й хвилині. Під час атаки київської команди Саліху збив у власному штрафному майданчику Піхальонка. Суддя після перегляду епізоду за допомогою VAR призначив пенальті у ворота ЛНЗ, який гарматним ударом реалізував Ярмоленко, 1:0!

Через декілька хвилин лідер "Динамо" оформив дубль. Півзахисник успішно зіграв на добиванні після того, як Кучеренко відбив м'яч після удару Ваната. Однак цей гол суддя не зарахував через офсайд у форварда "Динамо". У час, що залишився до перерви, команда обмінялися небезпечними моментами, проте Молло і Піхальонок програли свої дуелі воротарям.

У другому таймі характер матчу не змінився. На 62-й хвилині під час атаки "Динамо" Бражко опинився з м'ячем на лівому краю чужого штрафного майданчика. Замість передачі на Ярмоленка Володимир вирішив пробити "з-під захисника". Кучеренко зробив свій найкращий сейв у матчі. Після розіграшу кутового Бражко навісив на Ваната, який завдав технічного удару головою, але захисник ЛНЗ підстрахував голкіпера.

Забити другий гол у ворота черкаської команди могли Буяльський, Брагару і навіть Супряга. Підопічні Шовковського домінували всю гру, створили багато небезпечних моментів, але знову здивували низькою реалізацією. Але "Динамо" вистачило й одного гола для третьої поспіль перемоги в УПЛ. Київська команда наздогнала за очками ЛНЗ, але провела на два поєдинки менше.

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