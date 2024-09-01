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Динамо удивило в матче с ЛНЗ — как сыграла команда Шовковского

1 сентября 2024 17:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо снова столкнулось с проблемой в матче с ЛНЗ — о чем речь
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" приняло в Киеве ЛНЗ. Команда Александра Шовковского была фаворитом этого противостояния. 

Ярмоленко еще в первом тайме забил два гола, но только один из них был засчитан, сообщает Новини.LIVE. 

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Александр Шовковский сделал несколько замен в составе "Динамо" перед ответным матчем с "РБ Зальцбург" (1:1) в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Важно отметить в основе "бело-синих" Валентина Рубчинского, автора первого гола сборной Украины в истории Олимпийских игр. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" провело матч в атаках 

"Динамо" — ЛНЗ — 1:0 (1:0)

Гол: Ярмоленко, 22 (с пенальти). 

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Биловар, Тымчик, Бражко (Михайленко, 84), Рубчинський (Буяльский, 61), Пихаленок, Кабаев (Волошин, 61), Ярмоленко (Брагару, 74), Ванат (Супряга, 74). 

Тренер: Александр Шовковский. 

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Дайко (Олейник, 90+3), Салиху, Пасич (Халайла, 67), Путря (Наумец, 81), Ноникашвили, Яшари, Тилль, Молло (Топалов, 67), Момо. 

Тренер: Андрес Карраско. 

С первых минут поединка "Динамо" завладело игровой и территориальной инициативой. В дебюте поединка Александр Тымчик мог и забить гол, и записать на свой счет результативную передачу. Рубчинский, Бражко и Ванат тоже угрожали воротам Кучеренко. Игроки ЛНЗ сосредоточились на игре в обороне.

"Динамо" добилось своего на 22-й минуте. Во время атаки киевской команды Салиху сбил в собственной штрафной Пихаленка. Судья после просмотра эпизода с помощью VAR назначил пенальти в ворота ЛНЗ, который пушечным ударом реализовал Ярмоленко, 1:0! 

Несколько минут спустя лидер "Динамо" оформил дубль. Полузащитник успешно сыграл на добивании после того, как Кучеренко отбил мяч после удара Ваната. Однако этот гол судья не засчитал из-за офсайда у форварда "Динамо". В оставшееся до перерыва время команда обменялись опасными моментами, однако Молло и Пихаленок проиграли свои дуэли вратарям. 

Во втором тайме характер матча не изменился. На 62-й минуте во время атаки "Динамо" Бражко оказался с мячом на левом краю чужой штрафной. Вместо передачи на Ярмоленко Владимир решил пробить "из-под защитника". Кучеренко совершил свой лучший сэйв в матче. После розыгрыша углового Бражко навесил на Ваната, который нанес техничный удар головой, но защитник ЛНЗ подстраховал голкипера. 

Забить второй гол в ворота черкасской команды могли Буяльский, Брагару и даже Супряга. Подопечные Шовковского доминировали всю игру, создали много опасных моментов, но снова удивили низкой реализацией. Но "Динамо" хватило и одного гола для третьей подряд победы в УПЛ. Киевская команда догнала по очкам ЛНЗ, но провела на два поединка меньше. 

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спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ ЛНЗ

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