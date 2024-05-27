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Суркис прокомментировал планы Динамо на летнем трансферном рынке

27 мая 2024 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис прокомментировал планы Динамо на летнем трансферном рынке
Игорь Суркис (справа) с помощником тренера Олегом Гусевым. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что киевская команда будет усиливать состав накануне следующего сезона. У тренерского штаба уже есть кандидаты игроков, которые могут перейти в столичный клуб. 

Суркис обсудил будущие кадровые изменения в "Динамо" в интервью "ПроФутбол". 

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Игорь Суркис подтвердил тот факт, что "Динамо" продолжит следовать курсу на воспитание собственных воспитанников. Президент киевского клуба заявил, что тренерский штаб продолжит доверять молодым футболистам. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Кого подпишет "Динамо" 

Столичный клуб не сможет позволить себе серьезные изменения в составе и не планирует большое количество трансферов. При этом Суркис не исключил, что "Динамо" пригласит несколько опытных игроков, которые сразу же смогут усилить игру "бело-синих". 

У тренерского штаба "Динамо" есть кандидатуры футболистов, которые могут стать летними новичками столичной команды. Речь идет о двух или трех игроках, причем не у всех из них есть украинское гражданство. 

Бенито уйдет из Динамо
Бенито может уйти из "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Относительно возможных кадровых потерь "Динамо" Суркис ответил, что пока не может комментировать эту информацию. Он должен обсудить продажи игроков с главным тренером Александром Шовковским. Некоторые футболисты отправятся в аренду. 

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

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