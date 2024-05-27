Суркис прокомментировал планы Динамо на летнем трансферном рынке

Игорь Суркис (справа) с помощником тренера Олегом Гусевым. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что киевская команда будет усиливать состав накануне следующего сезона. У тренерского штаба уже есть кандидаты игроков, которые могут перейти в столичный клуб.

Суркис обсудил будущие кадровые изменения в "Динамо" в интервью "ПроФутбол".

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Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого подпишет "Динамо"

Столичный клуб не сможет позволить себе серьезные изменения в составе и не планирует большое количество трансферов. При этом Суркис не исключил, что "Динамо" пригласит несколько опытных игроков, которые сразу же смогут усилить игру "бело-синих".

У тренерского штаба "Динамо" есть кандидатуры футболистов, которые могут стать летними новичками столичной команды. Речь идет о двух или трех игроках, причем не у всех из них есть украинское гражданство.

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Относительно возможных кадровых потерь "Динамо" Суркис ответил, что пока не может комментировать эту информацию. Он должен обсудить продажи игроков с главным тренером Александром Шовковским. Некоторые футболисты отправятся в аренду.

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

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