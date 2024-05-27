Суркіс прокоментував плани Динамо на літньому трансферному ринку

Ігор Суркіс (праворуч) із помічником тренера Олегом Гусєвим. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інформацію про те, що київська команда посилюватиме склад напередодні наступного сезону. У тренерського штабу вже є кандидати гравців, які можуть перейти до столичного клубу.

Суркіс обговорив майбутні кадрові зміни до "Динамо" в інтерв'ю "ПроФутбол".

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Ігор Суркіс підтвердив той факт, що "Динамо" продовжить слідувати курсу на виховання власних вихованців. Президент київського клубу заявив, що тренерський штаб продовжить довіряти молодим футболістам.

Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого підпише "Динамо"

Столичний клуб не зможе дозволити собі серйозних змін у складі й не планує великої кількості трансферів. Суркіс не виключив, що "Динамо" запросить деяких досвідчених гравців, які відразу ж зможуть посилити гру "біло-синіх".

У тренерського штабу "Динамо" є кандидатури футболістів, які можуть стати літніми новачками столичної команди. Йдеться про двох або трьох гравців, причому не всі з них мають українське громадянство.

Беніто може залишити "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Щодо можливих кадрових втрат "Динамо" Суркіс відповів, що поки що не може коментувати цю інформацію. Він має обговорити продаж гравців із головним тренером Олександром Шовковським. Деякі футболісти вирушать у найм.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

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