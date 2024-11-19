Стартовый состав Украины U-19 на матч против Нидерландов U-19

Сборная Украины U-19. Фото: УАФ

Сборная Украины U-19 19 ноября сыграет третий матч группового этапа квалификации чемпионата Европы-2025. Соперником сине-желтых будет команда Нидерландов U-19.

Перед игрой в УАФ был назван стартовый состав Украины.

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Стартовый состав Украины на Нидерланды. Фото: УАФ

Кого Михайленко выпустит с первых минут

После унизительных поражений от Казахстана (1:2) и Словении (0:1) главный тренер сборной Украины Дмитрий Михайленко произвел серьезные кадровые изменения.

На воротах с первых минут выйдет не Суркис, как в прошлых двух матчах, а Бахус.

На скамейке запасных остались английские легионеры Шевченко и Бауман.

Также с первых минут не сыграет лидер команды Пономаренко, который из-за лишнего веса пока не отвечает требованиям тренера к игрокам основы.

Матч Украины U-19 против лидеров группы начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, Илья Забарный может перейти в "Манчестер Сити", "Челси" или "Тоттенхэм" — что известно.

Бывшая жена Андрея Пятова заявила, что готова уехать из Украины.

Владелец "Динамо" Игорь Суркис признался, планирует ли клуб заявил, готов ли выйти на трансферный рынок.

Главного тренера сборной Украины Сергея Реброва могут уволить из-за плохих результатов.