Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами arrow

Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

19 ноября 2024 20:06
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Стартовый состав Украины U-19 на матч против Нидерландов U-19
Сборная Украины U-19. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины U-19 19 ноября сыграет третий матч группового этапа квалификации чемпионата Европы-2025. Соперником сине-желтых будет команда Нидерландов U-19.

Перед игрой в УАФ был назван стартовый состав Украины.

Читайте также:
Сборная Украины U-19
Стартовый состав Украины на Нидерланды. Фото: УАФ

Кого Михайленко выпустит с первых минут

После унизительных поражений от Казахстана (1:2) и Словении (0:1) главный тренер сборной Украины Дмитрий Михайленко произвел серьезные кадровые изменения.

На воротах с первых минут выйдет не Суркис, как в прошлых двух матчах, а Бахус.

На скамейке запасных остались английские легионеры Шевченко и Бауман.

Также с первых минут не сыграет лидер команды Пономаренко, который из-за лишнего веса пока не отвечает требованиям тренера к игрокам основы.

Матч Украины U-19 против лидеров группы начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, Илья Забарный может перейти в "Манчестер Сити", "Челси" или "Тоттенхэм" — что известно.

Бывшая жена Андрея Пятова заявила, что готова уехать из Украины.

Владелец "Динамо" Игорь Суркис признался, планирует ли клуб заявил, готов ли выйти на трансферный рынок.

Главного тренера сборной Украины Сергея Реброва могут уволить из-за плохих результатов.

футбол Сборная Украины по футболу Кристиан Шевченко Сборная Украины U-19 Вячеслав Суркис

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:58 Об Украине почти ничего — что содержится в коммюнике саммита G20

20:41 Квасница забил красивый гол в ворота Италии — видео

20:34 Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

20:06 Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

20:06 Макрон пожал руку Лаврову — неожиданный момент саммита G20

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

19:47 Коллекция на миллион — из Одессы пытались вывезти ценные монеты

19:41 Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

20:58 Об Украине почти ничего — что содержится в коммюнике саммита G20

20:41 Квасница забил красивый гол в ворота Италии — видео

20:34 Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра

20:06 Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

20:06 Макрон пожал руку Лаврову — неожиданный момент саммита G20

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

19:47 Коллекция на миллион — из Одессы пытались вывезти ценные монеты

19:41 Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

19:27 Google определил лучшие игры и приложения 2024 года — список

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо