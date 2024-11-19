Стартовий склад України U-19 на матч проти Нідерландів U-19

Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами
Збірна України U-19 19 листопада зіграє третій матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025. Суперником синьо-жовтиих буде команда Нідерландів U-19.
Перед грою в УАФ назвали стартовий склад України.
Кого Михайленко випустить з перших хвилин
Після принизливих поразок від Казахстану (1:2) та Словенії (0:1) головний тренер збірної України Дмитро Михайленко зробив серйозні кадрові зміни.
На воротах з перших хвилин вийде не Суркіс, як в минулих двох матчах, а Бахус.
На лавці запасних залишились англійські легіонери Шевченко та Бауман.
Також з перших хвилин не зіграєлідер команди Пономаренко, який через зайву вагу наразі не відповідає вимогам тренера до гравців основи.
Матч України U-19 проти лідерів групи розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, Ілля Забарний може перейти у "Манчестер Сіті", "Челсі" або "Тоттенгем" — що відомо.
Колишня дружина Андрія Пʼятова заявила, що готова виїхати з Україну.
Власник "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, чи планує клуб зааявив, чи готовий вийти на трансферний ринок.
Головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити через погані результати.
Читайте Новини.LIVE!