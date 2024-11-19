Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами arrow

Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

19 листопада 2024 20:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Стартовий склад України U-19 на матч проти Нідерландів U-19
Збірна України U-19. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України U-19 19 листопада зіграє третій матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025. Суперником синьо-жовтиих буде команда Нідерландів U-19.

Перед грою в УАФ назвали стартовий склад України.

Читайте також:
Сборная Украины U-19
Стартовий склад України на Нідерланди. Фото: УАФ

Кого Михайленко випустить з перших хвилин

Після принизливих поразок від Казахстану (1:2) та Словенії (0:1) головний тренер збірної України Дмитро Михайленко зробив серйозні кадрові зміни.

На воротах з перших хвилин вийде не Суркіс, як в минулих двох матчах, а Бахус.

На лавці запасних залишились англійські легіонери Шевченко та Бауман.

Також з перших хвилин не зіграєлідер команди Пономаренко, який через зайву вагу наразі не відповідає вимогам тренера до гравців основи.

Матч України U-19 проти лідерів групи розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ілля Забарний може перейти у "Манчестер Сіті", "Челсі" або "Тоттенгем" — що відомо.

Колишня дружина Андрія Пʼятова заявила, що готова виїхати з Україну.

Власник "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, чи планує клуб зааявив, чи готовий вийти на трансферний ринок. 

Головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити через погані результати.

футбол Збірна України з футболу Крістіан Шевченко Збірна України U-19 В'ячеслав Суркіс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:06 Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

20:06 Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

19:41 Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

19:24 Сікорський розкрив плани ЄС щодо підтримки України

19:24 Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

20:06 Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

20:06 Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

19:41 Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

19:24 Сікорський розкрив плани ЄС щодо підтримки України

19:24 Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо