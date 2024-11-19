Стартовий склад України U-19 на матч проти Нідерландів U-19

Збірна України U-19. Фото: УАФ

Збірна України U-19 19 листопада зіграє третій матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025. Суперником синьо-жовтиих буде команда Нідерландів U-19.

Перед грою в УАФ назвали стартовий склад України.

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Стартовий склад України на Нідерланди. Фото: УАФ

Кого Михайленко випустить з перших хвилин

Після принизливих поразок від Казахстану (1:2) та Словенії (0:1) головний тренер збірної України Дмитро Михайленко зробив серйозні кадрові зміни.

На воротах з перших хвилин вийде не Суркіс, як в минулих двох матчах, а Бахус.

На лавці запасних залишились англійські легіонери Шевченко та Бауман.

Також з перших хвилин не зіграєлідер команди Пономаренко, який через зайву вагу наразі не відповідає вимогам тренера до гравців основи.

Матч України U-19 проти лідерів групи розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ілля Забарний може перейти у "Манчестер Сіті", "Челсі" або "Тоттенгем" — що відомо.

Колишня дружина Андрія Пʼятова заявила, що готова виїхати з Україну.

Власник "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, чи планує клуб зааявив, чи готовий вийти на трансферний ринок.

Головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити через погані результати.