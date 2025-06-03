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Суркис обратился к Реброву — что сказал президент Динамо

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Дата публикации 3 июня 2025 14:31
Важное послание Реброву — что на самом деле сказал Суркис
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Сергей Ребров получил официальное поздравление от президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса. Поводом стал 51-й день рождения главного тренера сборной Украины.

Суркис назвал Реброва лидером и вдохновителем побед, отметив его вклад как игрока и как тренера, сообщает пресс-служба "Динамо".

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Президент "бело-синих" подчеркнул, что достижения Сергея Реброва в "Динамо" и за его пределами являются предметом гордости. Игорь Суркис выразил уважение к профессионализму Реброва и его вкладу в развитие украинского футбола на разных уровнях. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров времен работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис пожелал Реброву

В официальном обращении Суркис акцентировал внимание на человеческих качествах Реброва — достоинстве, принципиальности и лидерстве. Он отметил, что такие личности играют особую роль в истории клуба и страны.

"Желаю вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения в каждом решении. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а жизнь дарит только добрые моменты", — написал Игорь Суркис. 

Напомним, тренер сборной Украины может возглавить амбициозную команду УПЛ. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Игорь Суркис тренер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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