Важливе послання Реброву — що насправді сказав Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Сергій Ребров отримав офіційне привітання від президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса. Приводом став 51-й день народження головного тренера збірної України.

Суркіс назвав Реброва лідером і натхненником перемог, наголосивши на його внеску як гравця і як тренера, повідомляє пресслужба "Динамо".

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Президент "біло-синіх" наголосив, що досягнення Сергія Реброва в "Динамо" та за його межами є предметом гордості. Ігор Суркіс висловив повагу до професіоналізму Реброва та його внеску в розвиток українського футболу на різних рівнях.

Сергій Ребров часів роботи в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс побажав Реброву

В офіційному зверненні Суркіс наголосив на людських якостях Реброва - гідності, принциповості та лідерстві. Він зазначив, що такі особистості відіграють особливу роль в історії клубу та країни.

"Бажаю вам міцного здоров'я, енергії та натхнення в кожному рішенні. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а життя дарує тільки добрі моменти", — написав Ігор Суркіс.

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