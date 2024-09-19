Сваток дебютировал в США и помог Остину не проиграть грозному сопернику

Александр Сваток в "Остине". Фото: instagram.com/austinfc/

Защитник сборной Украины Александр Сваток провел первый матч за американскую команду "Остин". Футболист в своем дебютном поединке помог новой команде не проиграть.

"Остин" претендовал на победу в игре с "Лос-Анджелесом", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Лос-Анджелес" принял "Остин" в рамках регулярного сезона в MLS. В этом матче дебютировал бывший капитан "Днепра-1" Александр Сваток. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Александр Сваток перед матчем. Фото: instagram.com/austinfc/

Как оценили дебют украинца

Футболисты "Остина" первыми забили гол в матче на поле команды, за которую выступают бывшие игроки сборной Франции Уго Льорис и Оливье Жиру. Обриан открыл счет в конце первого тайма. Но на 62-й минуте Давид Мартинес забил ответный мяч, и поединок завершился вничью 1:1.

Александр Сваток сделал 31 точную передачу из 35 (точность 89%), в общей сложности 47 раз коснулся мяча, совершил по 3 перехвата и отбора, допустил 5 потерь, выиграл 4 дуэли из 7. Он получил средний балл за этот поединок. Аналитический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,7 балла. Sofascore поставил ему 6,8 балла.

Украинец на первой тренировке в США. Фото: instagram.com/svatok39/

Александр Сваток перешел в "Остин" из "Днепра-1" летом 2024 года за 1,2 млн евро. Американская команда после 29 матчей занимает 10 место в Западной Конференции MLS.

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