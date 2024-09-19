Сваток дебютував у США та допоміг Остіну не програти грізному супернику

Олександр Сваток в "Остині". Фото: instagram.com/austinfc/

Захисник збірної України Олександр Сваток провів перший матч за американську команду "Остін". Футболіст у своєму дебютному поєдинку допоміг новій команді не програти.

"Остін" претендував на перемогу у грі з "Лос-Анджелесом", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Лос-Анджелес" прийняв "Остін" у рамках регулярного сезону в MLS. У цьому матчі дебютував колишній капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток. Він вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч.

Олександр Сваток перед матчем. Фото: instagram.com/austinfc/

Як оцінили дебют українця

Футболісти "Остіна" першими забили гол у матчі на полі команди, за яку виступають колишні гравці збірної Франції Уго Льоріс та Олів'є Жиру. Обріан відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Але на 62-й хвилині Давід Мартінес забив м'яч у відповідь, і поєдинок завершився внічию 1:1.

Олександр Сваток зробив 31 точну передачу з 35 (точність 89%), загалом 47 разів торкнувся м'яча, зробив по 3 перехоплення та відбору, допустив 5 втрат, виграв 4 дуелі з 7. Він отримав середній бал за цей поєдинок. Аналітичний портал Whoscored оцінив гру українця у 6,7 бала. Sofascore поставив йому 6,8 бала.

Українець на першому тренуванні у США. Фото: instagram.com/svatok39/

Олександр Сваток перейшов до "Остіна" з "Дніпра-1" влітку 2024 року за 1,2 млн євро. Американська команда після 29 матчів посідає 10 місце у Західній Конференції MLS.

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