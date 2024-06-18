Свитолина поддержала сборную Украины после поражения от Румынии

Элина Свитолина во время теннисного матча. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлением от игры сборной Украины на Евро-2024. Спортсменка поддержала команду Сергея Реброва после поражения от Румынии со счетом 0:3.

Свитолина на своей странице в Instagram написала, что не сомневается в будущих победах "сине-желтых" на турнире.

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Довбик пытается забить в ворота Румынии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Как Свитолина оценила игру сборной Украины

Теннисистка надеется, что подопечные Сергея Реброва извлекут правильный урок из поражения от команды Румынии. Это фиаско может придать "сине-желтым" мотивацию перед следующим матчем Евро-2024.

Свитолина призвала болельщиков сплотиться и поддержать сборную Украины в матче против Словакии. Она напомнила, насколько важной является вера в национальную команду.

Слова Элины Свитолиной в поддержку сборной Украины. Фото: скриншот instagram.com/elisvitolina/

Сборные Словакии и Украины сыграют друг с другом в пятницу, 21 июня.

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