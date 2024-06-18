Свитолина поддержала сборную Украины после поражения от Румынии

Свитолина красноречиво прокомментировала поражение сборной Украины на Евро-2024
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлением от игры сборной Украины на Евро-2024. Спортсменка поддержала команду Сергея Реброва после поражения от Румынии со счетом 0:3.
Свитолина на своей странице в Instagram написала, что не сомневается в будущих победах "сине-желтых" на турнире.
Элина Свитолина предостерегла болельщиков сборной Украины от упаднических настроений. Она напомнила, что единство, помощь и поддержка стали отличительными чертами нации, которые помогают ей выстоять в последние годы.
Как Свитолина оценила игру сборной Украины
Теннисистка надеется, что подопечные Сергея Реброва извлекут правильный урок из поражения от команды Румынии. Это фиаско может придать "сине-желтым" мотивацию перед следующим матчем Евро-2024.
Свитолина призвала болельщиков сплотиться и поддержать сборную Украины в матче против Словакии. Она напомнила, насколько важной является вера в национальную команду.
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