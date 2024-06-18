Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина красноречиво прокомментировала поражение сборной Украины на Евро-2024 arrow

Свитолина красноречиво прокомментировала поражение сборной Украины на Евро-2024

18 июня 2024 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина поддержала сборную Украины после поражения от Румынии
Элина Свитолина во время теннисного матча. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлением от игры сборной Украины на Евро-2024. Спортсменка поддержала команду Сергея Реброва после поражения от Румынии со счетом 0:3.

Свитолина на своей странице в Instagram написала, что не сомневается в будущих победах "сине-желтых" на турнире. 

Читайте также:

Элина Свитолина предостерегла болельщиков сборной Украины от упаднических настроений. Она напомнила, что единство, помощь и поддержка стали отличительными чертами нации, которые помогают ей выстоять в последние годы. 

Сборная Украины
Довбик пытается забить в ворота Румынии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Как Свитолина оценила игру сборной Украины 

Теннисистка надеется, что подопечные Сергея Реброва извлекут правильный урок из поражения от команды Румынии. Это фиаско может придать "сине-желтым" мотивацию перед следующим матчем Евро-2024. 

Свитолина призвала болельщиков сплотиться и поддержать сборную Украины в матче против Словакии. Она напомнила, насколько важной является вера в национальную команду. 

Элина Свитолина
Слова Элины Свитолиной в поддержку сборной Украины. Фото: скриншот instagram.com/elisvitolina/

Сборные Словакии и Украины сыграют друг с другом в пятницу, 21 июня. 

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото. 

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии. 

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Элина Свитолина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор