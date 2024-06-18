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Світоліна красномовно прокоментувала поразку збірної України на Євро-2024

18 червня 2024 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна підтримала збірну України після поразки від Румунії
Еліна Світоліна під час тенісного матчу. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася враженням від гри збірної України на Євро-2024. Спортсменка підтримала команду Сергія Реброва після поразки від Румунії з рахунком 0:3.

Світоліна на своїй сторінці в Instagram написала, що не сумнівається у майбутніх перемогах "синьо-жовтих" на турнірі.

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Еліна Світоліна застерегла вболівальників збірної України від занепадницьких настроїв. Вона нагадала, що єдність, допомога та підтримка стали відмінними рисами нації, які допомагають їй вистояти в останні роки.

Збірна України
Довбик намагається забити у ворота Румунії. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Як Світоліна оцінила гру збірної України

Тенісистка сподівається, що підопічні Сергія Реброва отримають правильний урок із поразки від команди Румунії. Це фіаско може надати "синьо-жовтим" мотивації перед наступним матчем Євро-2024.

Світоліна закликала вболівальників згуртуватися та підтримати збірну України у матчі проти Словаччини. Вона нагадала, наскільки важливою є віра у національну команду.

Еліна Світоліна
Слова Еліни Світоліної на підтримку збірної України. Фото: скриншот instagram.com/elisvitolina/

Збірні Словаччини та України зустрінуться на полі у п'ятницю, 21 червня.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

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футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Еліна Світоліна

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