Світоліна підтримала збірну України після поразки від Румунії

Еліна Світоліна під час тенісного матчу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася враженням від гри збірної України на Євро-2024. Спортсменка підтримала команду Сергія Реброва після поразки від Румунії з рахунком 0:3.

Світоліна на своїй сторінці в Instagram написала, що не сумнівається у майбутніх перемогах "синьо-жовтих" на турнірі.

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Довбик намагається забити у ворота Румунії. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Як Світоліна оцінила гру збірної України

Тенісистка сподівається, що підопічні Сергія Реброва отримають правильний урок із поразки від команди Румунії. Це фіаско може надати "синьо-жовтим" мотивації перед наступним матчем Євро-2024.

Світоліна закликала вболівальників згуртуватися та підтримати збірну України у матчі проти Словаччини. Вона нагадала, наскільки важливою є віра у національну команду.

Слова Еліни Світоліної на підтримку збірної України. Фото: скриншот instagram.com/elisvitolina/

Збірні Словаччини та України зустрінуться на полі у п'ятницю, 21 червня.

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