Свитолина уступила третьей ракетке мира и вылетела с US Open

Свитолина впервые не вышла в четвертьфинал по возвращении. Фото: Twitter/TheTennisLetter

Элина Свитолина и Джессика Пегула сыграли друг с другом пятую игру и четвертую победу в этом противостоянии одержала американка. В этом сезоне Пегула также в трех сетах победила Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

Подробности событий в сетах сообщил сайт BTU, передает Новини.LIVE.

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В первом сете до счета 2:2 теннисистки дошли без брейков, после чего произошел первый затяжной гейм на подаче Светолиной. Украинка отыграла два брейк-поинта, но на третьем Пегуле удалось сделать брейк.

Далее обе теннисистки снова удерживали свои подачи, причем Свитолина отыграла один брейк-поинт в седьмом гейме, но шансов забрать подачу американки не получила.

Свитолина является из US Open.



✅11-3 в Grand Slams этот год



What she did in Slams этот год является unthinkable.



Elina returned to tenis 8 months after having a baby



She came back this quickly for 1 reason



So the world remembers the heartbeat of Ukraine.



🇺🇦💙🇺🇦 pic.twitter.com/liDTqfbx8q — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2023

Во втором сете обе теннисистки уверенно играли гейма на своей подаче, не давая сопернице добраться до брейк-поинтов. Лишь в 10-м гейме Свитолина заработала первые шансы на брейк в матче, сделав счет 40-0 на подаче американки. С третьего сетбола украинка забирает гейм, а с ним и вторую партию.

В третьем сете в решающей партии первой брейк-поинты заработала американка, в пятом гейме и со второй попытки реализовала свой шанс. Свитолина не сумела вернуть брейк, а в седьмом гейме еще раз проиграла гейм на своей подаче, после чего Пегула подала на матч.

Впервые без четвертьфинала

В итоге Свитолина уступила 4:6, 6:4, 2:6

За свое выступление в Нью-Йорке Элина Свитолина заработала 191,000$ призовых и 130 рейтинговых очков. US Open стал первым "мейджором", где Элина Свитолина после своего возвращения в Тур не смогла дойти до четвертьфинала.

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