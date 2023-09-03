Світоліна поступилася третій ракетці світу та вилетіла з US Open
Еліна Світоліна та Джесіка Пегула зіграли один з одним уп'яте і четверту перемогу в цьому протистоянні здобула американка. Цього сезону Пегула також у трьох сетах перемогла Світоліну у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні.
Подробиці подій в сетах повідомив сайт BTU, передає Новини.LIVE.
В першому сеті до рахунку 2:2 тенісистки дійшли без брейків, після чого стався перший затяжний гейм на подачі Світоліної. Українка відіграла два брейк-поінти, але на третьому Пегулі вдалося зробити брейк.
Далі обидві тенісистки знову утримували свої подачі, причому Світоліна відіграла один брейк-поінт у сьомому геймі, але шансів забрати подачу американки не отримала.
Svitolina is out of the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2023
✅11-3 in Grand Slams this year
What she did in Slams this year is unthinkable.
Elina returned to tennis 8 months after having a baby
She came back this quickly for 1 reason
So the world remembers the heartbeat of Ukraine.
🇺🇦💙🇺🇦 pic.twitter.com/liDTqfbx8q
У другому сеті обидві тенісистки впевнено грали гейми на своїй подачі, не даючи суперниці дістатися брейк-поінтів. Лише у 10-му геймі Світоліна заробила перші шанси на брейк у матчі, зробивши рахунок 40-0 на подачі американки. Із третього сетболу українка забирає гейм, а з ним і другу партію.
У третьому сеті у вирішальній партії першої брейк-поінти запрацювала американка, у п'ятому геймі та з другої спроби реалізувала свій шанс. Світоліна не зуміла повернути брейк, а у сьомому геймі ще раз програла гейм на своїй подачі, після чого Пегула подала на матч.
Вперше без чвертьфіналу
У підсумку Світоліна поступилась 4:6, 6:4, 2:6
За свій виступ у Нью-Йорку Еліна Світоліна заробила 191,000 $ призових і 130 рейтингових очок. US Open став першим "мейджором", де Еліна Світоліна після свого повернення до Туру не змогла дійти до чвертьфіналу.
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