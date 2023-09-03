Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна поступилася третій ракетці світу та вилетіла з US Open arrow

Світоліна поступилася третій ракетці світу та вилетіла з US Open

3 вересня 2023 09:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна поступилася третій ракетці світу та вилетіла з US Open
Світоліна вперше не вийшла у чвертьфінал після повернення. Фото: Twitter/TheTennisLetter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Еліна Світоліна та Джесіка Пегула зіграли один з одним уп'яте і четверту перемогу в цьому протистоянні здобула американка. Цього сезону Пегула також у трьох сетах перемогла Світоліну у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні.

Подробиці подій в сетах повідомив сайт BTU, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

В першому сеті до рахунку 2:2 тенісистки дійшли без брейків, після чого стався перший затяжний гейм на подачі Світоліної. Українка відіграла два брейк-поінти, але на третьому Пегулі вдалося зробити брейк.

Далі обидві тенісистки знову утримували свої подачі, причому Світоліна відіграла один брейк-поінт у сьомому геймі, але шансів забрати подачу американки не отримала.

У другому сеті обидві тенісистки впевнено грали гейми на своїй подачі, не даючи суперниці дістатися брейк-поінтів. Лише у 10-му геймі Світоліна заробила перші шанси на брейк у матчі, зробивши рахунок 40-0 на подачі американки. Із третього сетболу українка забирає гейм, а з ним і другу партію.

У третьому сеті у вирішальній партії першої брейк-поінти запрацювала американка, у п'ятому геймі та з другої спроби реалізувала свій шанс. Світоліна не зуміла повернути брейк, а у сьомому геймі ще раз програла гейм на своїй подачі, після чого Пегула подала на матч.

Вперше без чвертьфіналу

У підсумку Світоліна поступилась 4:6, 6:4, 2:6

За свій виступ у Нью-Йорку Еліна Світоліна заробила 191,000 $ призових і 130 рейтингових очок. US Open став першим "мейджором", де Еліна Світоліна після свого повернення до Туру не змогла дійти до чвертьфіналу.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

До Циганкова та Довбика: у "Жирону" перейшов третій український легіонер.

"Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

Що з Мудриком: Почеттіно розповів про становище українця в "Челсі"

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз