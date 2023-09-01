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Світоліна пройшла росіянку Павлюченкову, а Цуренко поступилась

1 вересня 2023 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна пройшла росіянку Павлюченкову, а Цуренко поступилась
Еліна вийшла в третій раунд. Фото: Twitter/usopen
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Еліна Світоліна вийшла в третій раунд US Open та зрівняла рахунок в очних зустрічах із Павлюченковою, якій програла у трьох із п'яти попередніх матчах. А от Леся Цуренко пройти далі не зуміла.

Подробиці протистоянь в матеріалі Новини.LIVE.

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Поступившись у першому сеті, Світоліна зробила камбек, взявши два поспіль сети з однаковим рахунком, вирвавши путівку до третього раунду.

Наприкінці першого сета українка пропустила три брейк-поїнти і потім програла гейм на власній подачі. У другому Світоліна зробила два брейки, програвши одну свою подачу, а в третьому Еліна повела 4:0 і практично втратила перевагу в рахунку, програвши три гейми поспіль.

Нагадаємо, для Світоліної це десята участь на US Open і всьоме поспіль вона вийшла в третій раунд. Наступна суперниця українки визначиться у матчі Патрічія Марія Ціг (Румунія, SR) – Джесіка Пегула (США, 3).

Цуренко припинила боротьбу

А Леся Цуренко зустрілася з Єкатериною Александровою. І, на жаль, українка нічого не змогла вдіяти з опоненткою, програвши їй у двох сетах.

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