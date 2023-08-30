Світоліна та Цуренко пройшли в наступний раунд US Open

Десята участь для Еліни в основній сітці US Open. Фото: Twitter/WTA

Еліна Світоліна та Леся Цуренко успішно зіграли в першому колі Відкритого чемпіонату США. Одеситка здолала німецьку тенісистку Анну-Лену Фрісдам, а Леся перемогла Ельзу Жакмо з Франції.

Підсумки матчів у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Світоліній для перемоги знадобилося менше години. Вона взяла два сети — 6:3, 6:1

Нагадаємо, для 26-ї ракетки світу це десята участь в основній сітці US Open і перша з 2021 року. Свій найкращий результат у Нью-Йорку Еліна показала у 2019 році, коли змогла дійти до півфіналу.

Elina on the move 😚👋



2019 semifinalist @ElinaSvitolina defeats Friedsam 6-3, 6-1 to advance to Round 2 in New York.#USOpen pic.twitter.com/7WevsgsskX — wta (@WTA) August 29, 2023

У другому колі US Open проти Світоліної зіграє Анастасія Павлюченкова. Зазначимо, українка поступається з рахунком 2-3 в очних зустрічах з росіянкою, проте виграла у їхньому попередньому протистоянні, яке відбулося у 2020 році на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі.

Важкий успіх Цуренко

У першому сеті Цуренко поступалася Жакмо 0:3 та 3:5, після чого відіграла три сетболи на подачі суперниці. Тенісистки провели на корті трохи більше двох годин. У підсумку українка була сильніше 7:5, 3:6, 6:1

Зазначимо, під час зустрічі Жакмо кілька разів зверталася за допомогою до фізіо.

Цуренко не грала у другому колі US Open з 2018 року, коли дійшла до чвертьфіналу, що є її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.

Наступною суперницею Лесі стане Катерина Александрова, посіяна під 22 номером. Леся виграла у всіх чотирьох попередніх матчах проти Олександрової, а останній із них відбувся торік у Порторожі.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Роман Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу.

Мілевський здивував колишнього партнера з "Динамо" несподіваним подарунком.

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець.

Усик міг втратити все: WBA випустила офіційну заяву.