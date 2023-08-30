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Світоліна та Цуренко пройшли в наступний раунд US Open

30 серпня 2023 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна та Цуренко пройшли в наступний раунд US Open
Десята участь для Еліни в основній сітці US Open. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Еліна Світоліна та Леся Цуренко успішно зіграли в першому колі Відкритого чемпіонату США. Одеситка здолала німецьку тенісистку Анну-Лену Фрісдам, а Леся перемогла Ельзу Жакмо з Франції.

Підсумки матчів у матеріалі Новини.LIVE.

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Нагадаємо, для 26-ї ракетки світу це десята участь в основній сітці US Open і перша з 2021 року. Свій найкращий результат у Нью-Йорку Еліна показала у 2019 році, коли змогла дійти до півфіналу.

У другому колі US Open проти Світоліної зіграє Анастасія Павлюченкова. Зазначимо, українка поступається з рахунком 2-3 в очних зустрічах з росіянкою, проте виграла у їхньому попередньому протистоянні, яке відбулося у 2020 році на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі.

Важкий успіх Цуренко

У першому сеті Цуренко поступалася Жакмо 0:3 та 3:5, після чого відіграла три сетболи на подачі суперниці. Тенісистки провели на корті трохи більше двох годин. У підсумку українка була сильніше 7:5, 3:6, 6:1

Зазначимо, під час зустрічі Жакмо кілька разів зверталася за допомогою до фізіо.

Цуренко не грала у другому колі US Open з 2018 року, коли дійшла до чвертьфіналу, що є її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.

Наступною суперницею Лесі стане Катерина Александрова, посіяна під 22 номером. Леся виграла у всіх чотирьох попередніх матчах проти Олександрової, а останній із них відбувся торік у Порторожі.

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