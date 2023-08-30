Свитолина и Цуренко прошли в следующий раунд US Open

Десятое участие для Элины в основной сетке US Open. Фото: Twitter/WTA

Элина Свитолина и Леся Цуренко успешно сыграли в первом круге Открытого чемпионата США. Одесситка одолела немецкую теннисистку Анну-Лену Фрисдам, а Леся победила Эльзу Жакмо из Франции.

Результаты матчей в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Светолинии для победы понадобилось меньше часа. Она взяла два сета — 6:3, 6:1

Напомним, для 26-й ракетки мира это десятое участие в основной сетке US Open и первое с 2021 года. Свой лучший результат в Нью-Йорке Элина показала в 2019 году, когда смогла дойти до полуфинала.

Elina on the move 😚👋



2019 semifinalist @ElinaSvitolina defeats Friedsam 6-3, 6-1 to advance to Round 2 в Нью-Йорке. #USOpen pic.twitter.com/7WevsgsskX — wta (@WTA) August 29, 2023

Во втором круге US Open против Светолиной сыграет Анастасия Павлюченкова. Отметим, украинка уступает со счетом 2-3 в очных встречах с россиянкой, однако выиграла в их предыдущем противостоянии, состоявшемся в 2020 году на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Трудный успех Цуренко

В первом сете Цуренко уступала Жакмо 0:3 и 3:5, после чего отыграла три сетбола на подаче соперницы. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. В итоге украинка была сильнее 7:5, 3:6, 6:1

Отметим, во время встречи Жакмо несколько раз обращалась за помощью к физио.

Цуренко не играла во втором круге US Open с 2018 года, когда дошла до четвертьфинала, являющегося ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.

Следующей соперницей Леси станет Екатерина Александрова, посеянная под 22-м номером. Леся выиграла во всех четырех предыдущих матчах против Александровой, а последний из них прошел в прошлом году в Портороже.

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" к закрытию трансферного окна.

Роман Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу.

Милевский удивил бывшего партнера из "Динамо" неожиданным подарком.

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец.

Усик мог потерять все : WBA выпустила официальное заявление.