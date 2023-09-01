Свитолина прошла россиянку Павлюченкову, а Цуренко уступила
Элина Свитолина вышла в третий раунд US Open и сравняла счет в очных встречах с Павлюченковой, которой проиграла в трех из пяти предыдущих матчей. А вот Леся Цуренко пройти дальше не смогла.
Подробности противостояний в материале Новини.LIVE.
Уступив в первом сете, Свитолина сделала камбек, взяв два подряд сета с одинаковым счетом, вырвав путевку в третий раунд.
В конце первого сета украинка пропустила три брейк-поинта и затем проиграла гейм на собственной подаче. Во втором Свитолина сделала два брейка, проиграв одну свою подачу, а в третьем Элина повела 4:0 и практически потеряла преимущество в счете, проиграв три гейма подряд.
Elina Свитолина предупреждает о том, что момент, который был охрачен при получении его исполнения, и Gael Monfils' match started:– The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2023
“Я был строго ориентирован для того, чтобы получить сильную motivation от его. I know he's playing out there.. I was just thinking о him a little bit” 😂
Favorite tennis love story. 🥰 pic.twitter.com/sprlaSBPct
Напомним, для Свитолиной это десятое участие на US Open и в седьмой раз подряд она вышла в третий раунд. Следующая соперница украинки определится в матче Патричия Мария Циг (Румыния, SR) – Джессика Пегула (США, 3).
Цуренко прекратила борьбу
А Леся Цуренко встретилась с Екатериной Александровой. И, к сожалению, украинка ничего не смогла сделать с оппоненткой, проиграв ей в двух сетах.
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