Свитолина прошла россиянку Павлюченкову, а Цуренко уступила

Элина вышла в третий раунд. Фото: Twitter/usopen

Элина Свитолина вышла в третий раунд US Open и сравняла счет в очных встречах с Павлюченковой, которой проиграла в трех из пяти предыдущих матчей. А вот Леся Цуренко пройти дальше не смогла.

Подробности противостояний в материале Новини.LIVE.

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Уступив в первом сете, Свитолина сделала камбек, взяв два подряд сета с одинаковым счетом, вырвав путевку в третий раунд.

В конце первого сета украинка пропустила три брейк-поинта и затем проиграла гейм на собственной подаче. Во втором Свитолина сделала два брейка, проиграв одну свою подачу, а в третьем Элина повела 4:0 и практически потеряла преимущество в счете, проиграв три гейма подряд.

Elina Свитолина предупреждает о том, что момент, который был охрачен при получении его исполнения, и Gael Monfils' match started:



“Я был строго ориентирован для того, чтобы получить сильную motivation от его. I know he's playing out there.. I was just thinking о him a little bit” 😂



Favorite tennis love story. 🥰 pic.twitter.com/sprlaSBPct – The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2023

Напомним, для Свитолиной это десятое участие на US Open и в седьмой раз подряд она вышла в третий раунд. Следующая соперница украинки определится в матче Патричия Мария Циг (Румыния, SR) – Джессика Пегула (США, 3).

Цуренко прекратила борьбу

А Леся Цуренко встретилась с Екатериной Александровой. И, к сожалению, украинка ничего не смогла сделать с оппоненткой, проиграв ей в двух сетах.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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