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Свитолина прошла россиянку Павлюченкову, а Цуренко уступила

1 сентября 2023 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина прошла россиянку Павлюченкову, а Цуренко уступила
Элина вышла в третий раунд. Фото: Twitter/usopen
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Элина Свитолина вышла в третий раунд US Open и сравняла счет в очных встречах с Павлюченковой, которой проиграла в трех из пяти предыдущих матчей. А вот Леся Цуренко пройти дальше не смогла.

Подробности противостояний в материале Новини.LIVE.

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Уступив в первом сете, Свитолина сделала камбек, взяв два подряд сета с одинаковым счетом, вырвав путевку в третий раунд.

В конце первого сета украинка пропустила три брейк-поинта и затем проиграла гейм на собственной подаче. Во втором Свитолина сделала два брейка, проиграв одну свою подачу, а в третьем Элина повела 4:0 и практически потеряла преимущество в счете, проиграв три гейма подряд.

Напомним, для Свитолиной это десятое участие на US Open и в седьмой раз подряд она вышла в третий раунд. Следующая соперница украинки определится в матче Патричия Мария Циг (Румыния, SR) – Джессика Пегула (США, 3).

Цуренко прекратила борьбу

А Леся Цуренко встретилась с Екатериной Александровой. И, к сожалению, украинка ничего не смогла сделать с оппоненткой, проиграв ей в двух сетах.

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