Свитолина и Монфис отпраздновали день рождения дочери прямо на теннисном корте

Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина и ее супруг Гаэль Монфис отпраздновали первый день рождения своей дочери Скай. Малышка уже вполне уверенно держится на ногах.

Гаэль Монфис начал обучать ребенка теннису, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Элины Свитолиной.

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Скай Монфис появилась на свет 15 октября 2022 года. Это первый ребенок в семье Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Рождение дочери не помешало украинке вернуться в профессиональный теннис. Она набрала прекрасную форму за короткое время и триумфально дошла до четвертьфиналов на нескольких турнирах "Большого шлема".

Скай Монфис празднует свой первый день рождения. Фото: instagram.com/elisvitolina/

День рождения Скай

Однако ближайшие недели Элина и ее супруг решили посвятить семье и ребенку. Пара продемонстрировала, как прошел день рождения их дочери.

Элина Свитолина вместе с дочерью Скай Монфис. Фото: instagram.com/elisvitolina/

На фотографиях, которые опубликовали родители, Скай Монфис уже стоит на ногах и даже берет уроки тенниса у папы. Элина и Гаэль с любовью смотрят на дочь на каждом снимке.

"Поздравляем с первым днем ​​рождения самую милую девочку. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и множеством тортов. Ты принесла столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждый миг, проведенный с тобой. Мы любим тебя больше, чем могут произнести слова. С днем ​​рождения, наш драгоценный ангелочек", — написала Элина Свитолина.

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