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Світоліна та Монфіс відсвяткували день народження доньки прямо на тенісному корті

16 жовтня 2023 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна та Монфіс відсвяткували день народження доньки прямо на тенісному корті
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс відсвяткували перший день народження своєї дочки Скай. Малятко вже цілком впевнено тримається на ногах.

Гаель Монфіс почав навчати дитину тенісу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт Еліни Світоліної.

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Скай Монфіс народилася 15 жовтня 2022 року. Це перша дитина у сім'ї Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Народження доньки не завадило українці повернутися до професійного тенісу. Вона набрала чудову форму за короткий час та тріумфально дійшла до чвертьфіналів на кількох турнірах "Великого шолома".

Скай Монфіс
Скай Монфіс святкує свій перший день народження. Фото: instagram.com/elisvitolina/

День народження Скай

Однак найближчі тижні Еліна та її чоловік вирішили присвятити сім'ї та дитині. Пара продемонструвала, як пройшов день народження їхньої доньки.

Скай Монфіс
Еліна Світоліна разом із дочкою Скай Монфіс. Фото: instagram.com/elisvitolina/

На фотографіях, які опублікували батьки, Скай Монфіс стоїть на ногах і навіть бере уроки тенісу у тата. Еліна та Гаель з любов'ю дивляться на дочку на кожному знімку.

"Вітаємо з першим днем ​​народження наймилішу дівчинку. Нехай твій день буде наповнений сміхом, радістю і безліччю тортів. Ти принесла стільки щастя в наше життя, і ми вдячні за кожну мить, проведену з тобою. Ми любимо тебе більше, ніж можуть вимовити слова. З днем ​​народження, наше дорогоцінне янголятко", — написала Еліна Світоліна.

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