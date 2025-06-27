Свитолина, Костюк и еще две украинки узнали соперниц на Уимблдоне

Элина Свитолина во Франции. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

В пятницу, 27 июня, состоялась жеребьевка женской сетки теннисного Уимблдона — одного из главных травяных турниров сезона. По ее итогам четыре украинские теннисистки получили соперниц в первом раунде соревнований, который стартует уже 1 июля.

Украину в одиночном разряде представят Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42) и Юлия Стародубцева (WTA 67), сообщает портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская в Ноттингеме. Фото: Reuters/Andrew Boyers

На старте соревнований Свитолина сыграет с Анной Бондар из Венгрии (WTA 75). Элина — одна из фавориток в своей части сетки, и ожидается, что она уверенно пройдет первый круг.

Ястремская попала на Коко Гауфф

Сложнейший жребий выпал Даяне Ястремской, которая в первом раунде встретится с второй ракеткой мира — Коко Гауфф из США. Это будет центральный матч дня, за которым будут следить не только в Украине, но и по всему миру.

Марта Костюк на старте сыграет с Вероникой Эрьявец из Словении (WTA 171), а Юлия Стародубцева — с Франческой Джонс из Великобритании (WTA 125). Обе украинские теннисистки имеют шансы пройти дальше при уверенной игре.

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