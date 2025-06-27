Світоліна, Костюк та ще дві українки дізналися суперниць на Вімблдоні

Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на Вімблдоні
У п'ятницю, 27 червня, відбулося жеребкування жіночої сітки тенісного Вімблдону — одного з головних трав'яних турнірів сезону. За його підсумками чотири українські тенісистки отримали суперниць у першому раунді змагань, який стартує вже 1 липня.
Україну в одиночному розряді представлять Еліна Світоліна (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремська (WTA 42) та Юлія Стародубцева (WTA 67), повідомляє портал Новини.LIVE.
Для всіх чотирьох українських спортсменок це буде важливий старт на зелених кортах Лондона як з турнірної, так і з символічного погляду.
На старті змагань Світоліна зіграє з Анною Бондар з Угорщини (WTA 75). Еліна — одна з фавориток у своїй частині сітки, і очікується, що вона впевнено пройде перше коло.
Ястремська потрапила на Коко Гауфф
Надскладний жереб випав Даяні Ястремській, яка в першому раунді зустрінеться з другою ракеткою світу — Коко Гауфф зі США. Це буде центральний матч дня, за яким стежитимуть не тільки в Україні, а й по всьому світу.
Марта Костюк на старті зіграє з Веронікою Ер'явець зі Словенії (WTA 171), а Юлія Стародубцева — з Франческою Джонс із Великої Британії (WTA 125). Обидві українські тенісистки мають шанси пройти далі за умови впевненої гри.
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