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Головна Спорт Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на Вімблдоні

Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на Вімблдоні

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 14:03
Світоліна, Костюк та ще дві українки дізналися суперниць на Вімблдоні
Еліна Світоліна у Франції. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Ключові моменти Ястремська потрапила на Коко Гауфф

У п'ятницю, 27 червня, відбулося жеребкування жіночої сітки тенісного Вімблдону — одного з головних трав'яних турнірів сезону. За його підсумками чотири українські тенісистки отримали суперниць у першому раунді змагань, який стартує вже 1 липня.

Україну в одиночному розряді представлять Еліна Світоліна (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремська (WTA 42) та Юлія Стародубцева (WTA 67), повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для всіх чотирьох українських спортсменок це буде важливий старт на зелених кортах Лондона як з турнірної, так і з символічного погляду.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремська в Ноттінгемі. Фото: Reuters/Andrew Boyers

На старті змагань Світоліна зіграє з Анною Бондар з Угорщини (WTA 75). Еліна — одна з фавориток у своїй частині сітки, і очікується, що вона впевнено пройде перше коло.

Ястремська потрапила на Коко Гауфф

Надскладний жереб випав Даяні Ястремській, яка в першому раунді зустрінеться з другою ракеткою світу — Коко Гауфф зі США. Це буде центральний матч дня, за яким стежитимуть не тільки в Україні, а й по всьому світу.

Марта Костюк на старті зіграє з Веронікою Ер'явець зі Словенії (WTA 171), а Юлія Стародубцева — з Франческою Джонс із Великої Британії (WTA 125). Обидві українські тенісистки мають шанси пройти далі за умови впевненої гри.

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спорт Еліна Світоліна Даяна Ястремська Теніс Марта Костюк Юлія Стародубцева
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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