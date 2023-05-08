Свитолина встретится с Цуренко на турнире в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina

Стали известны результаты жеребьевки турнира WTA 1000 в Риме, в основной сетке которого сыграют четыре украинских теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Интересно, что в первом же раунде соревнования Свитолина встретится с Цуренко.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Волей жребия Элина Свитолина и Леся Цуренко померяются силами между собой уже в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Стоит отметить, что это будет четвертая очная встреча теннисисток. Пока счет 2:1 в пользу Элины.

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Другая украинка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет соревнования сразу со второго раунда, ведь получила 30-й номер посева. Ее соперница определится в дуэли Маяр Шериф (Египет, №43 WTA) — Анна Блинкова (№73 WTA).

32-я сеяная, первая ракетка Украины Марта Костюк (№40 WTA) также стартует со второго круга. Она сыграет с победительницей матча Камилла Розателло (Италия, №296 WTA) — Клер Лю (США, №56 WTA).

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