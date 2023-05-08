Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина встретится с Цуренко на турнире в Риме arrow

Свитолина встретится с Цуренко на турнире в Риме

8 мая 2023 16:57
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Свитолина встретится с Цуренко на турнире в Риме
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Стали известны результаты жеребьевки турнира WTA 1000 в Риме, в основной сетке которого сыграют четыре украинских теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Интересно, что в первом же раунде соревнования Свитолина встретится с Цуренко.

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Свитолина и Цуренко сыграют в четвертый раз

Волей жребия Элина Свитолина и Леся Цуренко померяются силами между собой уже в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Стоит отметить, что это будет четвертая очная встреча теннисисток. Пока счет 2:1 в пользу Элины.

Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Другая украинка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет соревнования сразу со второго раунда, ведь получила 30-й номер посева. Ее соперница определится в дуэли Маяр Шериф (Египет, №43 WTA) — Анна Блинкова (№73 WTA).

32-я сеяная, первая ракетка Украины Марта Костюк (№40 WTA) также стартует со второго круга. Она сыграет с победительницей матча Камилла Розателло (Италия, №296 WTA) — Клер Лю (США, №56 WTA).

Даяна Ястремская начнет свой путь на турнире с квалификации.

Напомним, известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

Тренер Александр Шовковский рассказал, останется ли в киевском "Динамо". 

Украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

Братья Суркисы проиграли суд и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас