Світоліна зустрінеться з Цуренко на турнірі в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina

Стали відомі результати жеребкування турніру WTA 1000 у Римі, в основній сітці якого зіграють чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Цікаво, що у першому ж раунді змагання Світоліна зустрінеться з Цуренко.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Волею жеребу Еліна Світоліна та Леся Цуренко поміряються силами одна з одною вже у першому колі турніру WTA 1000 у Римі. Варто зазначити, що це буде чевтерта очна зустріч між тенісистками. Поки що рахунок 2:1 на користь Еліни.

Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Інша українка Ангеліна Калініна (№47 WTA) розпочне змагання одразу з другого раунду, адже отримала 30-й номер посіву. Її суперниця визначиться в дуелі Маяр Шериф (Єгипет, №43 WTA) — Анна Блінкова (№73 WTA).

32-га сіяна, перша ракетка України Марта Костюк (№40 WTA) також стартує з другого кола. Вона зіграє з переможницею матчу Камілла Розателло (Італія, №296 WTA) [WC] — Клер Лю (США, №56 WTA).

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