Полесье Житомир планирует построить новый стадион на более 12 тысяч мест

Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич и главный тренер Имад Ашур. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" планирует построить собственный футбольный стадион. Владелец клуба Геннадий Буткевич хочет, чтобы арена смогла принимать матчи Лиги чемпионов.

Снимки с проектом новой арены опубликовали на Facebook-странице Национального союза архитекторов Украины.

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Проект стадиона, который подали архитекторы Сергей Грабчук, Светлана Нестрига и Виталий Жданов, выдвинули на смотр-конкурс премии Национального союза архитекторов Украины в номинации "Здания, комплексы и сооружения".

Согласно проекту, стадион будет вмещать 12 300 мест, ВИП-зоны, помещения для пресс-конференций и укрытия. Это инфраструктура, которая будет нужна для спорта.

Проект стадиона в Житомире. Фото: НСАУ

Проект стадиона в Житомире. Фото: НСАУ

Также на стадионе будет административная часть, магазины, фаншоп, музей и арена для киберспорта.

Ожидается, что строительство стадиона начнется после завершения полномасштабной войны. До этого команда планирует реконструировать центральный стадион Житомира, где команда играет сейчас.

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