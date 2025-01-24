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Мировой уровень — появились фото нового стадиона Полесья

24 января 2025 23:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Полесье Житомир планирует построить новый стадион на более 12 тысяч мест
Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич и главный тренер Имад Ашур. Фото: "Полесье"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Житомирское "Полесье" планирует построить собственный футбольный стадион. Владелец клуба Геннадий Буткевич хочет, чтобы арена смогла принимать матчи Лиги чемпионов.

Снимки с проектом новой арены опубликовали на Facebook-странице Национального союза архитекторов Украины.

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Проект стадиона, который подали архитекторы Сергей Грабчук, Светлана Нестрига и Виталий Жданов, выдвинули на смотр-конкурс премии Национального союза архитекторов Украины в номинации "Здания, комплексы и сооружения".

Согласно проекту, стадион будет вмещать 12 300 мест, ВИП-зоны, помещения для пресс-конференций и укрытия. Это инфраструктура, которая будет нужна для спорта.

Новый стадион Полесья
Проект стадиона в Житомире. Фото: НСАУ
Новый стадион Полесья
Проект стадиона в Житомире. Фото: НСАУ

Также на стадионе будет административная часть, магазины, фаншоп, музей и арена для киберспорта.

Ожидается, что строительство стадиона начнется после завершения полномасштабной войны. До этого команда планирует реконструировать центральный стадион Житомира, где команда играет сейчас.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик восстанавливает военные госпитали.

Турецкий "Трабзонспор" переманивает на черноморское побережье игроков "Динамо" и "Шахтера" и интересуется звездой "Полесья".

Центральный защитник сборной Украины может перебраться в Чемпионшип.

Житомир строительство стадионы Геннадий Буткевич Полесье

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