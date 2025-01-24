Полісся Житомир планує побудувати новий стадіон на понад 12 тисяч місць

Власник "Полісся" Геннадій Буткевич та головний тренер Імад Ашур. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" планує побудувати власний футбольний стадіон. Власник клубу Геннадій Буткевич хоче, щоб арена змогла приймати матчі Ліги чемпіонів.

Знімки з проєктом нової арени опублікували на Facebook-сторінці Національної спілки архітекторів України.

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Проєкт стадіону, який подали архітектори Сергій Грабчук, Світлана Нестрига та Віталій Жданов, висунули на огляд-конкурс премії Національної спілки архітекторів України у номінації "Будівлі, комплекси та споруди".

Згідно з проєктом, стадіон вміщатиме 12 300 місць, ВІП-зони, приміщення для пресконференцій та укриття. Це інфраструктура, яка буде потрібна для спорту.

Проєкт стадіону в Житомирі. Фото: НСАУ

Проєкт стадіону в Житомирі. Фото: НСАУ

Також на стадіоні буде адміністративна частина, магазини, фаншоп, музей та арена для кіберспорту.

Очікується, що будівництво стадіону почнеться після завершення повномасштабної війни. До цього команда планує реконструювати центральний стадіон Житомира, де команда грає наразі.

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