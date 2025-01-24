Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світовий рівень — з'явилися фото нового стадіону Полісся arrow

Світовий рівень — з'явилися фото нового стадіону Полісся

24 січня 2025 23:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Полісся Житомир планує побудувати новий стадіон на понад 12 тисяч місць
Власник "Полісся" Геннадій Буткевич та головний тренер Імад Ашур. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" планує побудувати власний футбольний стадіон. Власник клубу Геннадій Буткевич хоче, щоб арена змогла приймати матчі Ліги чемпіонів.

Знімки з проєктом нової арени опублікували на Facebook-сторінці Національної спілки архітекторів України.

Читайте також:

Новий стадіон в Житомирі

Проєкт стадіону, який подали архітектори Сергій Грабчук, Світлана Нестрига та Віталій Жданов, висунули на огляд-конкурс премії Національної спілки архітекторів України у номінації "Будівлі, комплекси та споруди".

Згідно з проєктом, стадіон вміщатиме 12 300 місць, ВІП-зони, приміщення для пресконференцій та укриття. Це інфраструктура, яка буде потрібна для спорту.

Новый стадион Полесья
Проєкт стадіону в Житомирі. Фото: НСАУ
Новый стадион Полесья
Проєкт стадіону в Житомирі. Фото: НСАУ

Також на стадіоні буде адміністративна частина, магазини, фаншоп, музей та арена для кіберспорту.

Очікується, що будівництво стадіону почнеться після завершення повномасштабної війни. До цього команда планує реконструювати центральний стадіон Житомира, де команда грає наразі.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик відновлює військові госпіталі.

Турецький "Трабзонспор" переманює на чорноморське узбережжя гравців "Динамо" та "Шахтаря" й цікавиться зіркою "Полісся".

Центральний захисник збірної України може перейми до Чемпіоншипу.

Житомир будівництво стадіони Генадій Буткевич Полісся

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:44 Порушень на 1,6 млн — у Києві посилено перевіряють перевізників

23:37 ЛНЗ купив лідера захисту Кривбасу

23:20 В Україні створили Агенцію національної єдності — деталі

23:09 Козловський зворушливо привітав дружину з днем народження

23:01 Світовий рівень — з'явилися фото нового стадіону Полісся

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:53 Без права внесення застави — генерала Галушкіна взяли під варту

22:34 У Києві замінять голів райдержадміністрацій — в чому причина

22:33 Чоловік відмовився служити, бо його брат у ЗСУ — що вирішив суд

22:24 МОУ анонсувало кадрові зміни на тлі скандалу з закупівлями зброї

22:22 Ухилення від служби за 6 800 гривень — рішення суду Одещини

23:44 Порушень на 1,6 млн — у Києві посилено перевіряють перевізників

23:37 ЛНЗ купив лідера захисту Кривбасу

23:20 В Україні створили Агенцію національної єдності — деталі

23:09 Козловський зворушливо привітав дружину з днем народження

23:01 Світовий рівень — з'явилися фото нового стадіону Полісся

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:53 Без права внесення застави — генерала Галушкіна взяли під варту

22:34 У Києві замінять голів райдержадміністрацій — в чому причина

22:33 Чоловік відмовився служити, бо його брат у ЗСУ — що вирішив суд

22:24 МОУ анонсувало кадрові зміни на тлі скандалу з закупівлями зброї

22:22 Ухилення від служби за 6 800 гривень — рішення суду Одещини

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати