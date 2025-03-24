Проба B Мудрика — что известно о затягивании процесса

Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Украинский футболист Михаил Мудрик уже долгое время остается вне футбола из-за допинг-скандала. В последнее время новостей о его статусе практически не было.

Проба B, взятая у Михаила Мудрика, уже долгое время не раскрывается, и это большой вопрос для многих, рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Ранее в СМИ писали, что результаты пробы B должны были быть озвучены еще в феврале. Однако, за это время никаких новостей на эту тему не было.

Что сказал Спиваковский

По словам ведущего, есть серьезные вопросы относительно того, почему так долго не раскрывается проба B.

"Из того что я знаю от людей из окружения Мудрика, это большой вопрос для всех, непонятная вещь, ведь это не очень в практике, что так долго дело тянется", — отметил Спиваковский.

Он добавил, что Мудрик сейчас "продолжает вести образ жизни профессионального журналиста, разве что не тренируется с командой". У украинца сейчас график индивидуальных тренировок.

Напомним, мадридский "Реал" может отправить в отставку тренера Карло Анчелотти.

Артем Милевский объяснил, где берет деньги после завершения профессиональной карьеры футболиста.

Ключевой игрок защиты "Динамо" может уйти из клуба летом и продолжить карьеру в Турции.

Игрок сборной Украины Николай Шапаренко также может сменить клуб в конце сезона.