Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Таємниця допінг-проби Мудрика — як реагує оточення гравця arrow

Таємниця допінг-проби Мудрика — як реагує оточення гравця

24 березня 2025 23:20
Максим Коваленко - Редактор
Проба B Мудрика — що відомо про затягування процесу
Гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Максим Коваленко - Редактор

Український футболіст Михайло Мудрик вже довгий час залишається поза футболом через допінг-скандал. Останнім часом новин про його статус практично не було. 

Проба B, взята у Михайла Мудрика, вже довгий час не розкривається, і це велике питання для багатьох, розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Читайте також:

Раніше в ЗМІ писали, що результати проби B мали бути озвучені ще в лютому. Проте, за цей час жодних новин на цю тему не було. 

Що сказав Співаковський 

За словами ведучого, є серйозні питання щодо того, чому так довго не розкривається проба B. 

"З того що я знаю від людей з оточення Мудрика, це велике питання для всіх, незрозуміла річ, адже це не дуже в практиці, що так довго справа тягнеться", — зазначив Співаковський. 

Він додав, що Мудрик зараз "продовжує вести спосіб життя професійного журналіста, хіба що не тренується з командою". В українця зараз графік індивідуальних тренувань. 

Нагадаємо, мадридський "Реал" може відправити у відставку тренера Карло Анчелотті. 

Артем Мілевський пояснив, де бере гроші після завершення професійної кар'єри футболіста.

Ключовий гравець захисту "Динамо" може піти з клубу влітку та продовжити кар'єру в Туреччині. 

Гравець збірної України Микола Шапаренко також може змінити клуб наприкінці сезону.

скандал спорт футбол Михайло Мудрик допінг
Реклама
Реклама
Реклама