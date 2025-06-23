Тайсон Фьюри готов вернуться в бокс ради поединка за титул

Тайсон Фьюри во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о готовности организации предоставить Тайсону Фьюри возможность вновь побороться за пояс чемпиона мира. Бывший обладатель титула до сих пор вызывает уважение в WBC как один из сильнейших тяжеловесов современности.

По словам Сулеймана, даже несмотря на заявление о завершении карьеры, Фьюри остается в центре внимания и обладает правом на приоритетное участие в титульных боях, сообщает The Sun.

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Руководство совета подчеркивает: если Тайсон решит вернуться, двери будут открыты. Фьюри до сих пор переживает противостояние с Александром Усиком, которое, по мнению британца, должно было завершиться его победой. Впрочем, боксер также заявлял, что доволен жизнью вне ринга и не торопится возвращаться.

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Кадр из видео

С кем сразится Тайсон Фьюри

На данный момент не сообщается, кто может стать потенциальным соперником Фьюри в случае его возвращения. Однако очевидно, что речь пойдет о статусном бое — либо за вакантный пояс, либо в рамках возможного реванша с одним из лидеров дивизиона.

Ранее Фьюри не исключал возможности провести еще один поединок, если мотивация и условия будут соответствовать его статусу. WBC, в свою очередь, готово обеспечить чемпионскую перспективу для боксера, которого по-прежнему считают "лучшим из лучших".

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