Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыКиноМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тайсон Фьюри вернется на ринг, чтобы сразиться за титул

Тайсон Фьюри вернется на ринг, чтобы сразиться за титул

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 14:17
Тайсон Фьюри готов вернуться в бокс ради поединка за титул
Тайсон Фьюри во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/tysonfury/
Ключові моменти С кем сразится Тайсон Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о готовности организации предоставить Тайсону Фьюри возможность вновь побороться за пояс чемпиона мира. Бывший обладатель титула до сих пор вызывает уважение в WBC как один из сильнейших тяжеловесов современности.

По словам Сулеймана, даже несмотря на заявление о завершении карьеры, Фьюри остается в центре внимания и обладает правом на приоритетное участие в титульных боях, сообщает The Sun.

Реклама
Читайте также:

Руководство совета подчеркивает: если Тайсон решит вернуться, двери будут открыты. Фьюри до сих пор переживает противостояние с Александром Усиком, которое, по мнению британца, должно было завершиться его победой. Впрочем, боксер также заявлял, что доволен жизнью вне ринга и не торопится возвращаться. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Кадр из видео

С кем сразится Тайсон Фьюри 

На данный момент не сообщается, кто может стать потенциальным соперником Фьюри в случае его возвращения. Однако очевидно, что речь пойдет о статусном бое — либо за вакантный пояс, либо в рамках возможного реванша с одним из лидеров дивизиона.

Ранее Фьюри не исключал возможности провести еще один поединок, если мотивация и условия будут соответствовать его статусу. WBC, в свою очередь, готово обеспечить чемпионскую перспективу для боксера, которого по-прежнему считают "лучшим из лучших".  

Напомним, "Бенфика" может принять предложение от английского клуба о трансфере Анатолия Трубина. 

Бывший футболист киевского "Динамо" с российским паспортом готов согласиться возглавить турецкий клуб. 

Криштиану Роналду собирается до конца недели принять решение о последнем клубе в своей карьере. 

В "Ливерпуле" готовятся к продаже Луиса Диаса из-за давления со стороны УЕФА. 

спорт бокс Тайсон Фьюри Маурисио Сулейман WBC
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации