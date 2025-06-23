Тайсон Ф'юрі готовий повернутися в бокс заради поєдинку за титул

Тайсон Ф'юрі під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив про готовність організації надати Тайсону Ф'юрі можливість знову поборотися за пояс чемпіона світу. Колишній володар титулу досі викликає повагу в WBC як один із найсильніших важковаговиків сучасності.

За словами Сулеймана, навіть попри заяву про завершення кар'єри, Ф'юрі залишається в центрі уваги та має право на пріоритетну участь у титульних боях, повідомляє The Sun.

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Керівництво ради підкреслює: якщо Тайсон вирішить повернутися, двері будуть відчинені. Ф'юрі досі переживає протистояння з Олександром Усиком, яке, на думку британця, мало завершитися його перемогою. Утім, боксер також заявляв, що задоволений життям поза рингом й не поспішає повертатися.

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Кадр із відео

З ким битиметься Тайсон Ф'юрі

Наразі не повідомляється, хто може стати потенційним суперником Ф'юрі в разі його повернення. Однак очевидно, що йтиметься про статусний бій — або за вакантний пояс, або в рамках можливого реваншу з одним із лідерів дивізіону.

Раніше Ф'юрі не відкидав можливості провести ще один поєдинок, якщо мотивація та умови відповідатимуть його статусу. WBC, зі свого боку, готове забезпечити чемпіонську перспективу для боксера, якого, як й раніше, вважають "найкращим із найкращих".

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