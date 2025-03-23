Украинская футболистка Ангелина Голик получила гражданство России

Футболистка Ангелина Голик. Фото: ФК "Динамо" Москва

Война между Украиной и Россией продолжается. Некоторые из украинских спортсменов переходят на сторону врага.

Украинская футболистка Ангелина Голик, которая сейчас выступает за московское "Динамо", получила гражданство России, пишет Tribuna.com.

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Футболистка Ангелина Голик. Фото: скриншот

Что известно об Ангелине Голик

Ангелина Голик родилась в Докучаевске Донецкой области. Успела поиграть за харьковский "Жилстрой-1" U-16 и футзальный клуб "Багира" — ДЮСШ из Лимана.

В 2023-2024 годах играла за молодежный состав женской команды "Локомотив" Москва.

Сейчас выступает за московское "Динамо".

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