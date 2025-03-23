Українська футболістка Ангеліна Голик отримала громадянство Росії

Футболістка Ангеліна Голик. Фото: ФК "Динамо" Москва

Війна між Україною та Росією продовжується. Деякі з українських спортсменів переходять на бік ворога.

Українська футболістка Ангеліна Голик, яка зараз виступає за московське "Динамо", отримала громадянство Росії, пише Tribuna.com.

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Це стало відомо з анкети 20-річної гравчині на сайті клубу. Вона вже досить давно виступає в Росії.

Футболістка Ангеліна Голик. Фото: скриншот

Що відомо про Ангеліну Голик

Ангеліна Голик народилася в Докучаєвську Донецької області. Встигла пограти за харківський "Житлобуд-1" U-16 та футзальний клуб "Багіра" — ДЮСШ з Лимана.

У 2023-2024 роках грала за молодіжний склад жіночої команди "Локомотив" Москва.

Зараз виступає за московське "Динамо".

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