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Талантливых футболистов из Европы не вызывают в сборную Украины

13 ноября 2023 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Талантливых футболистов из Европы не вызывают в сборную Украины
Даниил Кревсун. Фото: IMAGO/Patrick Ahlborn
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украине продолжает "тлеть" скандал, связанный с невызовом в сборную Украины U-19 Даниила Кревсуна. Футболист является игроком дортмундской "Боруссии", которая считается одним из топовых клубов Европы.

Ситуацию с вызовом в юниорские сборные Украины прокомментировал журналист Владимир Зверов в эфире своего YouTube-канала.

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В сборные можно попасть, если у тебя нужный агент

По словам источника, родителям юных футболистов, играющих в Европе, звонят по телефону из Украины и предлагают услуги известного агента. Если они отказываются, то намекают, что без этого сложно попасть в сборные.

"Звонят молодым пацанам, ребятам, которые за границей, 16-17 лет, звонят по телефону их родителям и предлагают услуги всем известного агента.

Если человек отказывается, то намекают, что попасть в юношескую сборную будет очень сложно", — сказал Зверов.

Журналист отметил, что в настоящее время более 2 тысяч украинских игроков находятся за границей. Это дети, которые либо не вернулись после начала полномасштабного вторжения, либо уехавшие после 24 февраля 2022 года.

Главный тренер юношеской сборной Олег Кузнецов удивительнее всего прокомментировал невызов Кревсуна. Оказывается, они не могут смотреть за всеми футболистами. Не удивляет специалиста то, что они не следили за лидером "Боруссии" U-19.

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