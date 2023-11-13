Талановитих футболістів із Європи не викликають в збірну України

Данило Кревсун. Фото: IMAGO/Patrick Ahlborn

В Україні продовжує "тліти" скандал, пов'язаний з не викликом в збірну України U-19 Данила Кревсуна. Футболіст є гравцем дортмундської "Боруссії", яка вважається одним із топових клубів Європи.

Ситуацію з викликом в юніорські збірні України прокоментував журналіст Володимир Звєров в ефірі свого YouTube-каналу.

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В збірні можна потрапити, якщо у тебе потрібний агент

За словами джерела, батькам юних футболістів, які грають в Європі, телефонують з України та пропонують послуги відомого агента. Якщо вони відмовляються, то їм натякають, що без цього складно потрапити в збірні.

"Телефонують молодим пацанам, хлопцям, які за кордоном, 16-17 років, телефонують їхнім батькам та пропонують послуги всім відомого агента.

Якщо людина відмовляється, то натякають, що потрапити в юнацьку збірну буде дуже складно", — сказав Звєров.

Журналіст зазначив, що наразі понад 2 тисяч українських гравців перебувають за кордоном. Це діти, які або не повернулися після початку повномасштабного вторгнення, або які виїхали після 24 лютого 2022 року.

Головний тренер юнацької збірної Олег Кузнєцов найдивніше прокоментував не виклик Кревсуна. Виявляється, вони не можуть стежити за всіма футболістами. Не дивує фахівця, що не слідкували вони за лідером "Боруссії" U-19.

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