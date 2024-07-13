Таловеров рассказал о подготовке сборной Украины к Олимпиаде-2024

Максим Таловеров (слева) и Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

Защитник австрийского клуба ЛАСК и Олимпийской сборной Украины Максим Таловеров поделился мнением о подготовке к турниру в Париже. Команда Максима Ротаня готовится к дебюту на Олимпиаде.

Таловеров готовится ко второму крупному соревнованию за летом, напоминает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины по футболу впервые в истории выступит на Олимпийских играх в Париже. Максим Таловеров является одним из самых опытных игроков "сине-желтых". Еще несколько недель назад он находился в лагере команды Сергея Реброва, которая принимала участие в Евро-2024.

Олимпийская сборная Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Таловеров сказал об Олимпиаде

Молодой защитник понимает, что обладает авторитетом в олимпийской сборной Украины. Он был в составе команды, которая завоевала олимпийскую лицензию благодаря успешному выступлению на молодежном Евро-2023. Однако Таловеров общается с партнерами по команде, как с равными, хотя всегда готов прийти на помощь.

Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/​​​​

Футболист объяснил, что справляется с нагрузкой, с которой ему пришлось столкнуться этим летом. После окончания сезона в клубном футболе он сразу же прибыл в лагерь сборной Украины для подготовки к Евро-2024, а теперь в олимпийской команде ждет начала Игр в Париже.

"Когда играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх", — заявил Таловеров.

Футбольный олимпийский турнир продлится с 24 июля по 9 августа. График матчей сборной Украины на групповом этапе:

24 июля. Ирак — Украина;

27 июля. Украина — Марокко;

30 июля. Украина — Аргентина.

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