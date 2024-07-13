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Таловеров объяснил, как сборная Украины хочет выступить на Олимпиаде-2024

13 июля 2024 18:09
Валерий Ковалевич - Редактор
Таловеров рассказал о подготовке сборной Украины к Олимпиаде-2024
Максим Таловеров (слева) и Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/maxitaloverov/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник австрийского клуба ЛАСК и Олимпийской сборной Украины Максим Таловеров поделился мнением о подготовке к турниру в Париже. Команда Максима Ротаня готовится к дебюту на Олимпиаде.

Таловеров готовится ко второму крупному соревнованию за летом, напоминает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Украины по футболу впервые в истории выступит на Олимпийских играх в Париже. Максим Таловеров является одним из самых опытных игроков "сине-желтых". Еще несколько недель назад он находился в лагере команды Сергея Реброва, которая принимала участие в Евро-2024. 

Олимпийская сборная Украины
Олимпийская сборная Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Таловеров сказал об Олимпиаде 

Молодой защитник понимает, что обладает авторитетом в олимпийской сборной Украины. Он был в составе команды, которая завоевала олимпийскую лицензию благодаря успешному выступлению на молодежном Евро-2023. Однако Таловеров общается с партнерами по команде, как с равными, хотя всегда готов прийти на помощь. 

Максим Таловеров
Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/​​​​

Футболист объяснил, что справляется с нагрузкой, с которой ему пришлось столкнуться этим летом. После окончания сезона в клубном футболе он сразу же прибыл в лагерь сборной Украины для подготовки к Евро-2024, а теперь в олимпийской команде ждет начала Игр в Париже. 

"Когда играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх", — заявил Таловеров. 

Футбольный олимпийский турнир продлится с 24 июля по 9 августа. График матчей сборной Украины на групповом этапе: 

  • 24 июля. Ирак — Украина;
  • 27 июля. Украина — Марокко;
  • 30 июля. Украина — Аргентина. 

Напомним, Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

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спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Максим Таловеров Олимпийская сборная Украины

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