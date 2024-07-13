Таловеров рассказал о подготовке сборной Украины к Олимпиаде-2024

Таловеров объяснил, как сборная Украины хочет выступить на Олимпиаде-2024
Защитник австрийского клуба ЛАСК и Олимпийской сборной Украины Максим Таловеров поделился мнением о подготовке к турниру в Париже. Команда Максима Ротаня готовится к дебюту на Олимпиаде.
Таловеров готовится ко второму крупному соревнованию за летом, напоминает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины по футболу впервые в истории выступит на Олимпийских играх в Париже. Максим Таловеров является одним из самых опытных игроков "сине-желтых". Еще несколько недель назад он находился в лагере команды Сергея Реброва, которая принимала участие в Евро-2024.
Что Таловеров сказал об Олимпиаде
Молодой защитник понимает, что обладает авторитетом в олимпийской сборной Украины. Он был в составе команды, которая завоевала олимпийскую лицензию благодаря успешному выступлению на молодежном Евро-2023. Однако Таловеров общается с партнерами по команде, как с равными, хотя всегда готов прийти на помощь.
Футболист объяснил, что справляется с нагрузкой, с которой ему пришлось столкнуться этим летом. После окончания сезона в клубном футболе он сразу же прибыл в лагерь сборной Украины для подготовки к Евро-2024, а теперь в олимпийской команде ждет начала Игр в Париже.
"Когда играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх", — заявил Таловеров.
Футбольный олимпийский турнир продлится с 24 июля по 9 августа. График матчей сборной Украины на групповом этапе:
- 24 июля. Ирак — Украина;
- 27 июля. Украина — Марокко;
- 30 июля. Украина — Аргентина.
Напомним, Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.
Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.
Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.
Лунин согласился на переезд в Саудовскую Аравию.
Испания — Англия — где смотреть финальный матч Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!